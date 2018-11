FIBA EuroBasket Women 2019 Qualifiers – Le azzurre in campo il 21 novembre contro la

sportfair

: FIBA EuroBasket Women 2019 Qualifiers Ultime due sfide decisive per le Azzurre Croazia-Italia il 17 novembre, il 21… - GiornaleLORA : FIBA EuroBasket Women 2019 Qualifiers Ultime due sfide decisive per le Azzurre Croazia-Italia il 17 novembre, il 21… - AjaccioBasket : France Vs Spain FIBA EuroBASKET 2013 SemiFinal FULL OT HD -

(Di mercoledì 14 novembre 2018): Italia-Svezia il 21al PalaMariotti di La Spezia. Domani alle ore 12.00 la Conferenza Stampa in Comune Ala Nazionale Femminile affronta le ultime due partite dell’: il 17 la trasferta in Croazia (Slavonski Brod, ore 19.00) e poi la partita con la Svezia, mercoledì 21 al PalaMariotti di La Spezia (ore 20.30, diretta SkySportHD). Sarà la prima volta in assoluto per una Nazionale di Basket, Maschile o Femminile, nel capoluogo ligure. Domani alle ore 12.00 la Sala Multimediale del Comune di La Spezia ospita la conferenza stampa di presentazione dell’evento. A fare gli onori di casa sarà il Sindaco Pierluigi Peracchini insieme all’Assessore allo Sport Lorenzo Brogi. Interverranno il Presidente della FIP Giovanni Petrucci, il coach della Nazionale Femminile Marco Crespi, Raffaella Masciadri, ...