Federico Ruffo | sventato attentato al cronista di Report che indagò sulla Juve – Video e

(Di mercoledì 14 novembre 2018)Una croce rossa tracciata sul muro esterno di casa, il pianerottolo cosparso di benzina., ile autore diche di recente aveva condotto una delicata inchiesta sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nella curva dellantus, è stato vittima di un’allarmante intimidazione. Intorno alle 4.30 del mattino di martedì ignoti hanno raggiunto l’ingresso della villetta in cui vive il giornalista, compiendo gesti minacciosi che si sarebbero potuti trasformare in un vero e proprio. A scongiurare il peggio, secondo quanto rivelato dallo stesso giornalista, sarebbe stato l’insistente abbaiare del cane, che ha messo in fuga gli autori dell’intimidazione., che vive al primo piano di una villetta tra Ostia Antica e Acilia, si è dichiarato sorpreso dalla dinamica dei fatti. “Passo pochissimo tempo in quella ...