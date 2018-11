Fattori | in M5s clima di terrorismo psicologico e antidemocratico

M5S si spacca - Fattori sta con De Falco e Nugnes : "C'è un clima di terrorismo psicologico" : Hanno votato in dissenso e la loro posizione è all'esame dei probiviri, che potrebbero decretarne l'espulsione. Gregorio De Falco e Paola Nugnes sono i responsabili della scivolata della maggioranza in Commissione al Senato sul decreto Genova e, a detta dei 5 Stelle, la pagheranno. Elena Fattori, un'altra dei dissidenti del Movimento, li ringrazia pubblicamente su Facebook per il loro "coraggio", denunciando "un clima di terrorismo ...

Libertà di stampa - i giornalisti : basta attacchi Fattori (M5s) : ora via tutti quelli eletti con noi Di Maio : informazione è sacra - ma no bugie : Flash mob in molte città per dire "giù le mani dall'informazione" in risposta alle dichiarazioni dei leader pentastellati. La senatrice dissidente grillina chiede un passo indietro ai giornalisti eletti con il Movimento 5 Stelle. Il vicepremier in diretta Fb: vogliamo una stampa libera da tutto e tutti

«I giornalisti eletti col M5S si dimettano». La ribelle Fattori contro i vertici 5 Stelle|Così Di Maio diventò giornalista : I giornalisti sono: Di Maio, Carelli, Paragone e Di Nicola. La senatrice dopo gli insulti alla stampa: «Per dimostrare la loro verginità dovrebbero fare un passo indietro...». Di Maio aggiusta il tiro: «Un tavolo per migliorare le condizioni dei giornalisti sottopagati»

La 'ribelle' Fattori : "Giornalisti eletti con M5S si dimettano" : Perché i giornalisti che ho conosciuto in questi anni sono spesso essi stessi le vittime della politica e dei governi che hanno fatto della stampa la loro serva. Perché i governi ahimè non hanno mai ...

«I giornalisti eletti col M5S si dimettano». La ribelle Fattori contro i vertici del Movimento : «Se una forza politica sostiene con forza la necessità di non avere giornalisti faziosi come conseguenza la coerenza imporrebbe di non candidare giornalisti. Sbaglio? Se sì parliamone. Siamo ...

Dl Sicurezza - Nugnes - De Falco e Fattori escono dall’Aula : “Va contro programma M5s - non basta grigio compito di ratifica” : Dopo le tensioni durante i lavori in Commissione e le richieste di modifica più volte rilanciate e rimaste inascoltate, i senatori M5s Elena Fattori, Paola Nugnes e Gregorio De Falco, critici sul Decreto Sicurezza hanno scelto di uscire dall’Aula, considerata la decisione del governo di mettere la fiducia. “Rinnoviamo la nostra fiducia, continuiamo a sostenere questo governo”, hanno spiegato, decidendo di intervenire in Aula in ...

Decreto sicurezza - Fattori (M5s) : “Su voto fiducia uscirò dall’Aula - governo rispetti i programmi” : Durante il voto di fiducia posto sul Decreto sicurezza, la senatrice 'dissidente' del M5s, Elena Fattori, lascerà l'Aula: ad annunciarlo è lei stessa in un'intervista a Fanpage.it, sottolineando che un caso del genere "non si deve più verificare, non è una esperienza che va replicata". "Il governo - accusa - dovrebbe rispettare i programmi, sicuramente c’è un Decreto che segna un cambio di modalità non condivisibile".Continua a leggere

Dl Sicurezza - Fattori (M5s) : “Ipotesi espulsione? Surreale - seguo la mia coscienza e programma del Movimento” : “Questo provvedimento non rientra nel contratto di Governo, se non cambia uscirò dall’aula in caso di fiducia. L’ipotesi dell’espulsione la reputo Surreale. Io continuo a seguire la mia coscienza e il programma del Movimento 5 Stelle”. Così Elena Fattori, una delle senatrici del Movimento contrarie al Dl Sicurezza in discussione al Senato L'articolo Dl Sicurezza, Fattori (M5s): “Ipotesi espulsione? Surreale, ...

M5s - Elena Fattori delusa : 'Dovrebbero inseguirci con i forconi' : Alessandro Di Battista nei suoi comizi raccontava una interessante metafora: 'Immaginate una pentola di acqua bollente. Una rana non ci entrerebbe mai e se qualcuno ce la buttasse dentro, darebbe un ...

M5S - Fattori a Di Maio : “Elettori dovrebbero inseguirci con i forconi per le scelte fatte” : La senatrice pentastellata Elena Fattori lancia un appello a Luigi Di Maio: "Sono sicura che Di Maio non tradirà il programma, è lui che ha portato M5s al governo e deve ascoltare anche la voce di quelli che magari non la pensano esattamente come lui. Ci aiuti a essere quelli che siamo sempre stati".Continua a leggere