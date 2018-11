eurogamer

: Fallout 76 viene silurato dagli utenti di Metacritic: l'User Score su PS4 è di 2,2. #Fallout76 - Eurogamer_it : Fallout 76 viene silurato dagli utenti di Metacritic: l'User Score su PS4 è di 2,2. #Fallout76 -

(Di mercoledì 14 novembre 2018)76 esce oggi su PS4, Xbox One e PC e nonostante manchino ancora i giudizi della stampa specializzata sul nuovo capitolo della serie, glihanno cominciato esprimersi sul noto sito aggregatore di recensioni, silurando con voti altamente negativi il titolo sviluppato da Bethesda.Come riferisce VG24/7, sul portale76 ha al momento undi 2,2 per la sua versione PS4, di 2,4 per quella PC e di 1,5 per quella Xbox One. Naturalmente i voti rappresentano una protesta deglipoiché nessuno di loro ha avuto il tempo materiale per saggiare adeguatamente la versione finale del titolo, anche se è difficile spiegare come mai76 si stia attirando le ire così violente dell'utenza di.Sfogliando le recensioni, sembra che a non piacere sia la natura stessa della produzione, così lontana dai canoni della serieche ha fatto ...