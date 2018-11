Fabrizio Corona e Asia Argento sono stati presi d’assalto dai paparazzi! Guarda il VIDEO

Fabrizio Corona ospite in diretta da Piero Chiambretti su Rete 4 : L'annuncio ha scatenato i social. In particolare quello dell'ex fotografo che ha ufficializzato la sua presenza nella trasmissione di Piero Chiambretti. Fabrizio Corona sarà infatti in diretta su Rete ...

Asia Argento e Fabrizio Corona nel “mirino” de Le Iene. Lei : “Lui pericoloso? Mi farò le mie idee. Intanto potrò fare l’amore con uno bello?” : Fabrizio Corona e Asia Argento continuano a occupare la scena dopo la rivelazione della loro frequentazione. Il discusso flirt è finito anche nel mirino delle Iene con l’inviato Michele Cordaro che ha raggiunto l’attrice cercando inutilmente di farle cambiare idea: “Fabrizio pericoloso? Leggo il libro ‘Mea culpa’ così mi documento per bene. Mi farò le mie idee. Ma devo stare da sola tutta la vita? potrò fare l’amore? Anche con ...

Asia Argento e Fabrizio Corona : arriva l’approvazione di papà Dario : Fabrizio Corona e la storia con Asia: Dario Argento approva Fabrizio Corona e Asia Argento sono indubbiamente la coppia del momento. La relazione inaspettata nata tra il re dei paparazzi e l’ex giudice di X Factor ha stupito tutti. Un coppia scoppiettante, formata da due persone che nella vita hanno sofferto e si sono ritrovate. Ad unire Corona e Asia Argento infatti sarebbe stato un passato fatto di dolori e un’intesa mentale ...

Asia Argento a Le Iene : "Fabrizio Corona? Mica mi innamoro così" (video) : Michele Cordaro de Le Iene, stasera, ha cercato di vederci chiaro sul flirt della settimana, quello tra Fabrizio Corona e Asia Argento. L'inviato del programma di Italia 1 ha cercato di dissuadere l'attrice dall'idea di frequentare l'ex re delle paparazzate che non ha conquistato le simpatie di papà Dario e mamma Daria Nicolodi:prosegui la letturaAsia Argento a Le Iene: "Fabrizio Corona? Mica mi innamoro così" (video) pubblicato su Gossipblog.it ...

Asia Argento e Fabrizio Corona in giro per Milano : «Sembriamo Madonna e Sean Penn» : Sempre più social l'amore tra Fabrizio Corona e Asia Argento che dopo la rivelazione su Chi sono usciti allo scoperto anche sui social. È proprio l'ex re dei paparazzi a...

Asia Argento e Fabrizio Corona - tutti si lamentano perché giornali - siti e tv parlano di loro. Ma poi… : “Basta con questi due”. “Avete rotto, non potete continuare a parlare sempre di loro”. Questi i commenti tipo che compaiono puntualmente sotto gli articoli o i video che hanno come protagonista la coppia del momento, quella formata da Asia Argento e Fabrizio Corona. Peccato però che dopo pochi minuti, questi i pezzi tanto vituperati sono letti, lettissimi, anzi i più letti tra tutti quelli pubblicati, su ogni possibile ...

Asia Argento e Fabrizio Corona insieme in palestra. Provano a nascondersi - ma su Instagram si scopre tutto : Allenamento insieme per Asia Argento e Fabrizio Corona che questa mattina hanno postato diverse stories su Instagram in cui si capisce che sono stati in palestra insieme, seguiti dal personal trainer...

Fabrizio Corona - su Instagram la nuova stoccata a Ilary e Totti : In una stories l'ex re dei paparazzi sfoggia orgoglioso una maglia della Lazio, eterna rivale del "Pupone"

Marina La Rosa contro Fabrizio Corona : “Solo un povero demente” : Marina La Rosa, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, a Radio2 è stata interpellata sulla coppia nata da poco formata da Fabrizio Corona e Asia Argento e già al centro del gossip nazionale. E non si è tirata indietro: “Faccio una premessa – ha detto – Quando diventai nota dopo il Grande Fratello un paparazzo mi scattò una foto, era la prima estate post GF, ero nuda in spiaggia con il mio fidanzato, che ...

Asia Argento - pazzo amore per Fabrizio Corona : «Ci siamo visti e lui mi ha stesa sul letto. Salvata dalla depressione» : Nuove rivelazioni piccanti arrivano da Asia Argento sul suo rapporto sentimentale appena sbocciato con Fabrizio Corona. E pare che il sesso sia uno degli ingredienti fondamentali tra i...

Fabrizio Corona sorprende - foto con la maglia della Lazio : frecciatina a Ilary e Totti? : La saga di Fabrizio Corona contro Ilary Blasi e (indirettamente) Francesco Totti prosegue. Poche ore fa l'ex paparazzo, tra le sue stories di Instagram, ha postato...