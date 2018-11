F1 – La Mercedes potrebbe rovinare la festa di Hamilton ad Abu Dhabi

sportfair

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Lewisrischia grosso ad Abu: il problema al motore riscontrato in Brasilelafinale del cinque volte campione del mondo di F1 Lewisè riuscito a trionfare in Brasile, domenica scorsa, ottenendo una vittoria preziosa che ha regalato allail titolo Costruttori. Il britannico, vincitore del suo quinto titolo Mondiale individuale, adesso però vorrebbe chiudere in bellezza la sua splendida stagione, con una grandead Abu, cheperò essere rovinata dalla sua. Photo4/LaPresse Toto Wolff, dopo la gara ad Interlagos, ha infatti dichiarato cheha concluso quasi per miracolo la gara a causa di un problema al motore sulla monoposto del britannico che adesso rischia di vedere la suafinale rovinata. La power unit in questione è sotto esame in fabbrica e nel caso in cui lafosse ...