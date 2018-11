motorinolimits

: F1 e scommesse: Carey difende la sua scelta - BarbaraPremoli : F1 e scommesse: Carey difende la sua scelta - MotoriNoLimits : F1 e scommesse: Carey difende la sua scelta - f1grandprixit : #F1 | Carey apre alle sponsorizzazioni promosse dalle società di scommesse sportive -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Nel giorno in cui nel nostro Paese un’operazione delle Forze dell’Ordine ha portato a decine di arresti per legami tra mafia eonline (ma guarda caso, come non lo sapesse nessuno cosa c’è sotto, come nei vari casinò “in carne e ossa”), Chasela decisione della F1 di aprire al mondo delle … L'articolo F1 ela suaMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.