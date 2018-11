Ex presidente del Consiglio della Campania condannato a un anno per tentata induzione

La leghista Stefania Pucciarelli è stata nominata presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato - tra molte critiche : La senatrice della Lega Stefania Pucciarelli è stata nominata presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, succedendo così al rispettato politico e attivista Luigi Manconi. La nomina è stata molto criticata dal Partito Democratico e sui

Il presidente Ghirelli incontra Valerio Bertotto. Il regalo della prima maglia da giocatore della Rappresentativa Serie C [FOTO] : Una visita che ripercorre le tappe del passato. E’ quella che ha fatto il tecnico Valerio Bertotto che è passato dalla sede della Lega Pro per un saluto al Presidente Francesco Ghirelli. Bertotto ha regalato al Presidente Ghirelli la sua prima maglia, la n.4, di quando esordì nella Rappresentativa Serie C nella stagione 1990-91 con Roberto Boninsegna come Selezionatore. L’ex difensore dell’Udinese militava allora nell’Alessandria. La ...

Nicola Morra del M5S è il nuovo presidente della Commissione Antimafia - : Il 55enne genovese, esponente pentastellato, succede a Rosy Bindi. "Dobbiamo sconfiggere la mafia. Dovrà essere combattuta ogni illegalità e ogni silenzio", ha detto dopo la seduta della Commissione ...

Problemi per la Pallacanestro Cantù - bloccati i conti del presidente Gerasimenko : Ore concitate in casa Pallacanestro Cantù, la squadra di basket lombarda che milita in LBA (Lega Basket Italiana). E' di queste ultime ore la notizia che il governo russo avrebbe fermato la produzione nelle acciaierie di proprietà del presidente del club, Dmitry Gerasimenko, bloccando anche tutti i suoi conti correnti. Non è la prima volta inoltre che il club ha a che fare con Problemi finanziari, ma stavolta la situazione sembra ben diversa, e ...

La rimozione del presidente ASI è inaccettabile in democrazia : È stato rimosso dal suo mandato il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Roberto Battiston, con sorpresa e sgomento da parte di tutti, in primis del diretto interessato. L'ASI, per chi non ne avesse mai sentito parlare, si occupa della politica aerospaziale italiana e dispone di un budget superiore al miliardo di euro l'anno (1.3 miliardi nel 2014, fonte Wikipedia), fondi che vengono reinvestiti nella ricerca, principalmente di ...

La nuova presidente della Commissione Diritti Umani in Senato è una leghista che sostiene le ruspe nei campi rom : Nel commentare un caso di cronaca che ha visto protagonista uno straniero, la senatrice ha detto che "grazie al decreto sicurezza faremo pulizia di certi elementi che a causa dell'accoglienza pelosa ...

Morra (M5S) nuovo presidente dell’Antimafia : “Una pianta schifosa che vogliamo estirpare” : Il senatore del Movimento 5 stelle Nicola Morra è stato eletto presidente della Commissione parlamentare antimafia, riunita a Palazzo San Macuto, con 30 voti a favore su 50. ...

La presidente della Commissione Diritti Umani è a favore di ruspe e ronde contro rom e migranti : La Lega ha proposto e fatto eleggere (grazie ai voti del Movimento 5 Stelle) alla Commissione dei Diritti Umani del Senato la senatrice Stefania Pucciarelli, favorevole alle "ruspe" nei campi rom, alle ronde dei fascisti del terzo millennio contro i migranti e chiamata in causa (poi archiviata) per aver messo un like a un utente che voleva dare "forni" e non case popolari agli stranieri.Continua a leggere

Stefania Pucciarelli - la leghista dei forni e delle ruspe - eletta presidente della Commissione diritti umani : Pochi giorni fa aveva elogiato l'intervento delle ruspe per sgomberare un campo rom. Nel 2017, invece, aveva messo un mi piace a un commento - postato sulla sua pagina Facebook - in cui si leggeva "vogliono la casa popolare, un forno gli darei". Quel like dopo fu tolto ma le valse una querela. Oggi, 14 novembre, la senatrice leghista Stefania Pucciarelli, è stata eletta presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani.La Lega ...

Morra - M5S - eletto presidente della Commissione Antimafia : Vicepresidenti della Commissione Antimafia sono stati eletti Christian Solinas, Lega-Psd'Az, e Jole Santelli, FI, dagli impresentabili allo sport 01 agosto 2018 Ritorna l'Antimafia, ecco i 50 anni di ...

Morra - M5s - eletto presidente della Commissione Antimafia : Il senatore Nicola Morra , M5s, è stato eletto presidente della Commissione parlamentare Antimafia. Morra ha ottenuto 30 voti, contro i 13 andati al senatore Pietro Grasso , LeU, .

Calcio - il presidente AIA Nicchi si è incontrato con due sottosegretari del governo : Dopo la spiacevole vicenda dell’arbitro Riccardo Bernardini selvaggiamente aggredito in una gara di Promozione e salvato soltanto dall’intervento di un massaggiatore dallo stesso arbitro espulso in precedenza, il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Marcello Nicchi ha voluto incontrare due sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Vincenzo Maurizio Santangelo e Simone Valente. Nel corso ...

Trump contro Macron su Twitter : il nazionalismo della Francia e il basso tasso di gradimento del presidente - : "Non c'è Paese più nazionalista" scrive il presidente statunitense in uno dei tanti tweet rivolti al presidente transalpino in cui fa anche riferimento alle guerre mondiali. Fonti dell'Eliseo: "Sono ...

Il presidente dell'Odg Verna : ''Di Maio lasci ordine e chieda scusa ai giornalisti'' : In piazza Santi Apostoli il flash mob #giulemanidallinformazione, organizzato da Fnsi e ordine dei giornalisti, a sostegno della libertà di stampa dopo gli attacchi del vicepresidente del Consiglio, ...