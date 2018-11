Ex campionessa morta | svolta autopsia

Marianna Pepe : ecco com’è morta l’ex campionessa di tiro a segno : Sono in corso indagini per chiarire la responsabilità di chi ha fornito a Marianna Pepe, l’ex campionessa di tiro a segno trovata morta a Muggia lo scorso 8 novembre, le sostanze che – stando alle prime ipotesi del medico legale intervenuto sul posto – ne avrebbero provocato il decesso. Sul corpo dell’ex campionessa di tiro a segno e caporalmaggiore dell’Esercito non è stato riscontrato alcun segno di violenza. Lo ...

Ex campionessa morta - "nessuna violenza" : 16.00 "Morte improvvisa conseguente a insufficienza cardiorespiratoria da edema polmonare secondario a verosimile polintossicazione da diverse sostanze". E' la causa della morte di Marianna Pepe, ex campionessa di tiro a segno, avvenuta l'8 novembre scorso a Muggia, secondo quanto ha scritto il medico legale, che tra l'altro, "non ha rilevato segni di violenza". Così una nota della Procura di Trieste. L'autopsia sarà eseguita mercoledì.

Ex campionessa di tiro a segno trovata morta a 39 anni. Forse mix letale di farmaci e alcol : Indagini sono in corso da parte della polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica, per stabilire le cause della morte di Marianna Pepe, di 39 anni, ex campionessa di tiro a segno, caporalmaggiore dell'Esercito Italiano, trovata morta, a letto, nella notte tra mercoledì e giovedì, a Muggia, in provincia di Trieste.Secondo primi esami - come ha riportato il Piccolo di Trieste -, la morte potrebbe essere stata causata ...

