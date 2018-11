Esplosione in una casa | ustionato il proprietario 57enne

Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in Salento - un morto e due feriti : Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti per un'Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in cui stavano lavorando, alla periferia di Arnesano, in provincia di Lecce. La vittima è un ...

Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in Salento - un morto e due feriti : Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti per un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in cui stavano lavorando, alla periferia di Arnesano, in provincia di Lecce. La vittima è un 19enne figlio di uno dei titolari, Gabriele Cosma, che aiutava il padre nell'azienda.L'esplosione ha provocato danni strutturali al capannone della fabbrica di fuochi dei fratelli ...

Nelle Fiandre c'è uno stagno incantato creato dall'Esplosione di una mina : Non lontano da Ypres, Nelle Fiandre, c'è un piccolo stagno perfettamente rotondo, così tranquillo e fuori dal mondo da avere tutte le carte in regola per rappresentare al meglio il nome che ha: Pool of peace, Piscina della pace. Peccato che questo luogo incantano sia stato creato da un evento decisamente violento. ...

Russia - Esplosione in una sede dei servizi segreti : un morto e diversi feriti : La deflagrazione ha interessato l'ufficio regionale dell'Fsb, l'ex Kgb, di Arkhangelsk, nel Nord della Russia. La vittima non sarebbe un agente dei servizi segreti russi. L'esplosione infatti avrebbe interessato l'ingresso della sede distaccata dell'Fsb che poi è stata immediatamente evacuata dagli agenti.Continua a leggere

Velvet Underground Experience - l Esplosione inevitabile del fenomeno è una mostra : La prima parte della mostra è un'immersione totale nella New York City anni Sessanta: dai bambini di strada a Harlem alla partecipazione di Susan Sontag a 'Sex Symposium' nel 1962, insieme a una serie ...

Cina - Esplosione in una miniera di carbone : 2 morti e 18 dispersi : Un grave fatto di cronaca [VIDEO] si è verificato sabato sera in una miniera di carbone a Yuncheng, nella provincia di Shangdong, in Cina. Un'improvvisa esplosione all'interno dell'impianto di estrazione del prezioso minerale ha causato il crollo parziale di uno dei tunnel utilizzati per il trasporto del materiale. Al momento si contano due morti accertati e circa diciotto dispersi. Due persone sono state salvate. Secondo quanto riportato dalle ...

Genzano - Esplosione in una palazzina : due feriti : A causare la deflagrazione potrebbe essere stato il gas fuoriuscito da una bombola. Tra le persone coinvolte e ricoverate in codice rosso ci sarebbe Alessandro Abbatini, figlio dell'ex calciatore della Roma Bruno

