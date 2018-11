Eni alla campagna del Golfo Persico | la nuova strategia di espansione

DomEnica Live - La “Marchesa” sbugiardata dalla macchina della verità - lei sbotta un po contro tutti : Domenica Live, durante la prova della macchina della verità, la “Marchesa” viene sbugiardata, lei sbotta Durante la puntata di oggi non solo La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona aveva avuto il suo confronto con Maria Monsè da Barbara d’Urso, ma aveva anche fatto delle rivelazioni inaspettate. La scorsa settimana era intervenuto in collegamento Simone Di Matteo, il quale aveva affermato che La Marchesa volesse copiare Tina ...

I gEnitori lo attendono per la tesi - 23enne cade dalla finestra e muore : I genitori e gli amici lo apettavano di sotto, per andare insieme alla discussione della tesi di laurea, ma lui si lascia cadere dalla finestra e muore sul colpo. Tragedia a Calcinelli , nel Comune di ...

M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati : “Mussolini - gEnio del nulla che ci portò alla sciagura” : "M. Il figlio del secolo" (Bompiani), il romanzo di Antonio Scurati da settimane al vertice delle classifiche dei libri più venduti con il primo capitolo della trilogia su Mussolini e il fascismo, è al centro dell'intervista dell'autore classe 1969 nella redazione di Fanpage.it. "Ho scritto M. sperando che fosse avvincente come Il Trono di Spade".Continua a leggere

Alla Gam di Milano per la prima volta insieme le 4 versioni di 'Valenza GradEnigo davanti agli inquisitori' di Francesco Hayez : Le quattro tele per la prima volta si ritrovano vicine: come in una sequenza cinematografica, sono esposte una vicina all'altra, Alla Gam di Milano, le quattro versioni di 'Valenza Gradenigo davanti ...

ViEni da me - Giuliana De Sio e la verità atroce su Ballando con le stelle : 'Ne porto ancora i segni' : 'Ne porto ancora i segni nel corpo e nell'anima'. Giuliana De Sio , ospite di Caterina Balivo a Vieni da me , svela i retroscena sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle: 'L'ho trovata un'...

Via alla Conferenza per la Libia : c'è anche Al Sisi (e l'ombra di Giulio RegEni) : Manifestazione a Palermo nel giorno dell'apertura della Conferenza internazionale per pacificare la Libia. Presente il...

Vittoria - atti oscEni davanti alla scuola : denunciato 68enne : atti osceni vicino a una scuola a Vittoria, la Polizia municipale ha denunciato un uomo di 68 anni. A segnalare la presenza dell'uomo una donna.

Pallanuoto - i migliori azzurri della quinta giornata di A1 : EchEnique show - brilla Di Martire : quinta giornata per il campionato di A1 di Pallanuoto maschile: in scena è andato un big match davvero spettacolare dove il Pro Recco si è imposto di misura sulla BPM Sport Management. Ad approfittarne sono state Posillipo e AN Brescia che restano al comando della graduatoria. Successi importanti anche in zona retrocessione. Andiamo a rivivere questo turno andando a scoprire i migliori azzurri in acqua. Gonzalo Echenique: il mancino della Pro ...

DomEnica Live - la Marchesa si sottopone alla macchina della verità che la sbugiarda. Il direttore di Nuovo : “Ridammi i soldi” : Daniela Del Secco D’Aragona ancora una volta al centro della puntata di Domenica Live. E’ Marchesa o non lo è? Un dibattito lungo settimane a cui questa volta si è aggiunta la macchina della verità. alla domanda sulle sue origini nobili l’ex concorrente del Grande Fratello Vip risponde in maniera affermativa ma il tecnico spiega che la versione fornita è falsa, la (finta?) Marchesa si difende: “Sono nobile di nascita ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : Eni taglia ancora - cali alla pompa : Prezzi dei carburanti in calo alla pompa: secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, Eni ha ridotto di 2 centesimi al litro i Prezzi consigliati della benzina e di uno quelli del gasolio. Tamoil ha ridotto di un centesimo la verde e Gpl e Q8 è scesa di un centesimo sulla benzina. Le medie dei Prezzi dell’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico mostrano la benzina self service a 1,640 euro/litro ...

Nudità : i burattini di Mimmo Cuticchio invitano a ballare i danzatori di Virgilio SiEni : Nasce dall'incontro tra due maestri della creazione performativa internazionale ' Nudità ': un dialogo scenico tra l'arte della danza, incarnata da Virgilio Sieni, e quella dell'Opera dei Pupi ...