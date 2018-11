Emanuele Filiberto contro le elite | Ben venga il governo del popolo

Emanuele Filiberto : "Le élite hanno fallito. In questo governo vedo meno impicci e più senso pratico" : "Le élite? Da un punto di vista politico hanno fallito. L'unica cosa elitaria che hanno saputo fare è stata riempirsi le tasche. E allora, ben venga il governo del popolo, voluto dal popolo". Ad affermarlo è Emanuele Filiberto di Savoia in un'intervista al settimanale Oggi. L'intervista integrale uscirà con il numero di domani.Il discendente della famiglia reale dei Savoia, pur dichiarandosi politicamente neutrale, ...

Busto Arsizio - la giunta di centrodestra inaugura piazza con Emanuele Filiberto. 80 anni fa decreto regio sulle leggi razziali : Il 17 novembre del 1938, con decreto regio, entrano in vigore le leggi razziali. Il 17 novembre 2018, esattamente ottant’anni dopo, qualcuno decide di festeggiare i Savoia. Succede a Busto Arsizio, centomila abitanti nel Basso Varesotto, dove i monarchici italiani, che proprio in città hanno la loro sede, sono già in trepidazione per l’arrivo del principe Emanuele Filiberto, ‘special guest’ scelto, non senza polemiche, dall’amministrazione ...

Busto Arsizio : polemiche per la visita di Emanuele Filiberto : "Un insulto agli ebrei" : Invitato per l'inaugurazione della piazza dedicata a Vittorio Emanuele II proprio nel giorno in cui, 80 anni fa, Vittorio Emanuele III ratificò il Regio Decreto con cui entrarono in vigore le leggi razziali

Protesta cittadini a Via Emanuele Filiberto : no a cordoli : Roma – Accesa e rumorosa Protesta di cittadini e commercianti in Via Emanuele Filiberto, la strada che unisce San Giovanni a piazza Vittorio, dove sono in corso i lavori di posizionamento dei cordoli in travertino della corsia preferenziale che conduce al cuore del quartiere Esquilino. “Non faremo la fine di via Labicana”, “No ai cordoli, sono pericolosi”, “vogliamo vivere felici e residenti”, sono i ...

Roma. In corso lavori preferenziale via Emanuele Filiberto : Sono iniziati i lavori per la protezione della preferenziale di via Emanuele Filiberto, tra viale Manzoni e via Biancamano a

Viabilità Roma : Al via lavori protezione preferenziale Via Emanuele Filiberto : Roma – Sono partiti i lavori per la protezione della preferenziale di via Emanuele Filiberto, tra viale Manzoni e via Biancamano. Intanto proseguono i cantieri per l’installazione dei cordoli nelle corsie riservate in via Quinto Publicio-Orazio Pulvillo. “La protezione della preferenziale su via Emanuele Filiberto fa parte del primo pacchetto di lavori dedicati alle corsie riservate. Interventi che hanno come obiettivo quello ...