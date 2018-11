Elena Boschi confessa | “Oggi non prometterei di lasciare la politica”

blogitalia.news

: RT @GPS_SPINATO: Nostra Signora d'Etruria Maria Elena @meb Boschi fa mea culpa: 'L'errore più grande? Aver promesso di lasciare la politica… - fernandella25 : RT @GPS_SPINATO: Nostra Signora d'Etruria Maria Elena @meb Boschi fa mea culpa: 'L'errore più grande? Aver promesso di lasciare la politica… - fran_orsini : RT @ArsenaleKappa: Maria Elena Boschi fa mea culpa: 'l'errore più grande fu dire di lasciare la politica in caso di sconfitta al referendu… - LauraGio_75 : RT @GPS_SPINATO: Nostra Signora d'Etruria Maria Elena @meb Boschi fa mea culpa: 'L'errore più grande? Aver promesso di lasciare la politica… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018)torna a parlare della promessa che fece prima del referendum Non il contenuto della riforma, bensì aver dichiarato nell’allora campagna elettorale che avrebbe lasciato definitivamente la politica qualora avesse vinto il “No” nelle urne. Come ben sappiamo ha vinto il “No”, ma lei la politica non l’ha abbandonata. E allora ospite su Rai Tre di Bianca Berlinguer a Cartabianca, è tornata su quell’episodio, incalzata proprio dalla giornalista-conduttrice, che le ha chiesto fuori dai denti: “Sinceramente, davvero, qual è stato l’errore più grande che ha commesso Maria?”. LEGGI ANCHE: Laammette di aver sbagliato: “Credo di aver sbagliato nel momento in cui l’ho detto” La risposta? Eccola: “Non so quale sia stato l’errore più grande, credo ovviamente di non essere perfetta. Sicuramente ci ...