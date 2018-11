E' morta Katherine MacGregor | la signora Oleson ne La casa nella prateria

blogo

: Addio Katherine MacGregor, è morta Harriet Oleson de La casa nella prateria - zazoomnews : Addio Katherine MacGregor, è morta Harriet Oleson de La casa nella prateria - 3cinematographe : Addio a #KatherineMacGregor: l'attrice de La casa nella prateria aveva 93 anni - alpalfa : È morta Katherine MacGregor, era Harriet Oleson nella serie 'La casa nella prateria' -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Ha interpretato uno dei personaggi più famosi di una delle serie cult degli anni Settanta: nelle ore scorse, è, diventata celebre negli Stati Uniti ma anche all'estero per essere stata Harrietne Laper tutte e nove le stagioni in cui la serie della Nbc andò in onda. L'attrice è scomparsa a 93 anni a Woodland Hills, in California.Nata nel 1925, laaveva iniziato la sua carriera come istruttrice di una scuola di danza, ma continuò a studiare anche recitazione. Dopo una serie di ruoli in alcune serie tv, la popolarità arrivò proprio grazie a La, celebre serie tv andata in onda dal 1974 al 1983.E', lane Lapubblicato su TVBlog.it 14 novembre 2018 20:33.