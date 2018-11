è morta Katherine MacGregor | era Harriet Oleson nella serie La casa nella prateria

Addio Katherine MacGregor - è morta Harriet Oleson de La casa nella prateria : Si è spenta il 13 novembre in California all’età di 93 anni l’attrice Katherine “Scottie” MacGregor, star del telefilm La casa nella prateria. nella popolare serie tv, andata in onda in America a partire dal 1974 (9 stagioni) e in Italia dal 1985, MacGregor interpretava Harriet Oleson, l’insopportabile mamma della capricciosa Nellie. Il telefilm narra le vicende della famiglia Ingalls in una sperduta fattoria ...