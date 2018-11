E' morta | anzi no | funerale annullato

Un'anziana americana è morta dopo aver votato per la prima volta : Una anziana signora di Houston è deceduta poco dopo aver espresso la sua preferenza: prima di questa turnata, la donna non aveva mai esercitato il suo diritto al voto. Le elezioni di medio - termine ...

Livorno - graffiata da un gatto : anziana trovata morta dissanguata nel cortile di casa : Un gatto un pò aggressivo ha graffiato un' anziana signora. Una circostanza che può capitare a chiunque e che, di solito, non fa notizia. Purtroppo, però, Silvana Masotti, una donna di 88 anni, stava seguendo una terapia anticoagulante e le ferite, arrecatele dal micio alla gamba destra, sono stati fatali. Praticamente, dopo pochi minuti dall'accaduto, l' anziana è stata trovata morta [VIDEO] dissanguata nel cortile della sua casa a Vada, in ...

Anziana morta a Ragusa - si sospetta l'omicidio : Ragusa - La Polizia si è recata stasera in via Giambattista Odierna a Ragusa dopo che un'ambulanza del 118 ha constatato la morte di una Anziana donna trovata in una pozza di sangue. Non è escluso che ...