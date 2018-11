E’ made in Sardegna una delle eccellenze del settore investigazioni private

A chent’annos - qual è il segreto dei centenari in Sardegna? Sul Nove il doc sui misteri della longevità made in Italy : C’è un’area della Sardegna chiamata Ogliastra dove si vive più a lungo che nel resto del mondo. Solo un’isoletta greca, una giapponese e un angolo del Costarica le fanno concorrenza. Il docufilm “A chent’annos – I segreti dei centenari in Sardegna”, in onda domenica 30 settembre alle 23:30 sul Nove alla vigilia della Giornata internazionale degli anziani (1° ottobre), racconta il fascino e i misteri della longevità made in ...