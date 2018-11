Due giornate all' Higuain nervoso Ma con la Juve era un' altra storia

Milan-Juve - Salvini all'attacco : "Higuain indegno - Due giornate sono poche" : Tutti devono sapere che chi sfiora un arbitro deve essere sanzionato con pene fino all'allontanamento dei colpevoli dal mondo del calcio. Non vogliamo più persone che generano questo tipo di fenomeni"...

Matteo Salvini a Leggo : «Due giornate a Higuain sono poche - non si può affrontare un arbitro in quel modo» : «Due giornate ad Higuain? sono poche. Certo, da tifoso del milan potrei anche essere contento, ma da sportivo, mentre ci sono 300 arbitri che vengono aggraditi in un anno sui campi dei...

Verstappen punito con Due giornate di lavori socialmente utili : Roma, 12 nov., askanews, - 'Due giornate di lavori socialmente utili con la FIA'. E' la sanzione che la Federazione internazionale dell'automobile ha inflitto a Max Verstappen per essere venuto alle ...

Europa League - Lazio ai sedicesimi con Due giornate d’anticipo : ko un Marsiglia in crisi nera : Europa League, Lazio matematicamente ai sedicesimi di finale dopo la vittoria odierna contro il Marsiglia che è stato eliminato dal torneo La Lazio vince per 2-1 contro il Marsiglia e vola ai sedicesimi di finale di Europa League con due giornate d’anticipo. Una buonissima prova da parte della squadra di mister Inzaghi, contro un Marsiglia che non riesce a risollevarsi in questa pessima stagione sotto la guida di Garcia, ex ...