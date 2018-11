DP World Tour Championship | Molinari-Fleetwood | sfida per il n°1 d' Europa Programma e

World Tour : a Roma nel 2019 tornano le stelle del beach volley mondiale : Per Roma e il Foro Italico si tratterà del sesto appuntamento dopo quelli tenutisi dal 2009 al 2013 tra i quali i Campionati del Mondo del 2011 rimasti nell'immaginario collettivo come uno degli ...

Beach volley - World Tour 2019. Le finali del circuito mondiale a Roma ad inizio settembre! A Mosca il Campionato Europeo : Adesso è ufficiale. L’Italia torna ad ospitare il grande Beach volley e lo fa con le finali del World Tour in programma dal 4 all’8 settembre 2019 al Foro Italico di Roma. Non sarà, dunque, a giugno il torneo Romano come in un primo tempo comunicato dalla Fivb ma ad inizio settembre e probabilmente con una formula diversa rispetto alle ultime tre stagioni. Al torneo, infatti, dovrebbero essere invitate le prime 32 coppie del ranking ...

Dove correrà Vincenzo Nibali nel 2020? Spunta l’ipotesi di una nuova squadra italiana World Tour… : Girano tante voci sul possibile futuro di Vincenzo Nibali che è in scadenza di contratto con la Bahrain Merida. Il rapporto con la “formazione arancione” si protrarrà sicuramente per tutta la prossima stagione ma lo Squalo sta già pensando al 2020 e ci sono svariate opzioni sul tavolo del siciliano che può decidere Dove concludere la propria favolosa carriera. Il quasi 34enne, che il prossimo anno punterà sicuramente sulla Liegi e ...

Ciclismo : Davide Cimolai lascia il World Tour - Marco Benfatto prolunga : Mentre alcuni corridori stanno gia' riprendendo cautamente ad allenarsi il ciclomercato sta assestando gli ultimi aggiustamenti per completare le squadre in vista della prossima stagione. Negli ultimi giorni sono stati definiti molti rinnovi, come quelli di Puccio e Geoghegan Hart al Team Sky [VIDEO]e quelli di Manuele Mori e Marco Benfatto, confermati rispettivamente alla UAE Emirates e alla Androni Sidermec. Tra i nomi più importanti ancora ...

Laura Pausini Fatti Sentire Worldwide Tour 2018 chiude dopo uno straordinario successo con oltre 400mila spettatori : dopo aver travolto il pubblico del Circo Massimo, prima donna al mondo, con due indimenticabili serate da "tutto esaurito", Fatti Sentire world Tour ha iniziato la sua corsa nel mondo, entusiasmando ...

I Muse annunciano il Simulation Theory World Tour 2018 : tutti i dettagli delle date di Milano e Roma : Venerdì 12 luglio, Stadio San Siro, Milano e Sabato 20 luglio, Stadio Olimpico, Roma: i Muse tornano in concerto in Italia con il loro Simulation Theory World Tour 2018 Dopo il clamoroso successo di San Siro nel 2010 e dello Stadio Olimpico nel 2013 – da cui è stato anche realizzato l’incredibile film concerto Muse – Live at Rome Olympic Stadium diretto da Matt Askem, i Muse torneranno a suonare nei due più grandi e prestigiosi stadi ...

Laura Pausini chiude lo straordinario Fatti sentire - Worldwide Tour : Dopo essere stata la prima donna al mondo ad aver travolto il pubblico del Circo Massimo con due indimenticabili serate da tutto esaurito, la cantante italiana ha iniziato la sua corsa nel mondo con ...

Laura Pausini chiude lo straordinario Fatti sentire Worldwide Tour : Dopo essere stata la prima donna al mondo ad aver travolto il pubblico del Circo Massimo con due indimenticabili serate da tutto esaurito, la cantante italiana ha iniziato la sua corsa nel mondo con ...

Muse : il Simulation Theory World Tour 2019 fa tappa in Italia : Per i Muse, conosciuti in tutto il mondo per i loro spettacoli live incendiari e rivoluzionari, questo Tour non farà eccezione e si preannuncia epico e ambizioso per dare ai propri fan ormai abituati ...

Laura Pausini ad Eboli chiude il Fatti Sentire Worldiwide Tour il 3 e il 4 novembre : scaletta e info sui biglietti : Laura Pausini ad Eboli chiude il Fatti Sentire Worldiwide Tour. Due sono i concerti in programma: sabato 3 e domenica 4 novembre la cantante di Solarolo si esibirà al PalaSele di Eboli per gli ultimi due concerti della sua Tournée mondiale. La tranche italiana degli spettacoli legati al rilascio dell'ultimo disco di inediti, Fatti Sentire, si chiude con un doppio live show in Campania: è la provincia di Salerno e la città di Eboli a fare da ...

Beach volley - World Tour 2019 Chetumal. Bansley/Wilkerson concedono il bis. Usa sugli altri due gradini del podio : Si propongono come le “Mol/Sorum” al femminile Heather Bansley e Brandie Wilkerson che sulla sabbia messicana di Chetumal conquistano il secondo successo consecutivo dopo il più prestigioso successo nel torneo 4 Stelle di Las Vegas. Un successo atteso e annunciato, quello della coppia canadese, al terzo sigillo e sesto podio del 2018, che ha sconfitto la sorpresa del torneo, le statunitensi Ledoux/Urango che, dopo aver sconfitto le ...

Ciclismo : più di 50 corridori del World Tour senza squadra - anche Navardauskas a spasso : Il ciclomercato in vista della stagione 2019 [VIDEO]è ormai in dirittura d’arrivo. Alcune squadre World Tour hanno gia' chiuso l’organico e le altre stanno definendo gli ultimi posti ancora liberi, mentre la situazione è un po’ più fluida nella categoria Professional. I movimenti di mercato gia' definiti ufficialmente hanno lasciato liberi più di 50 corridori che in quest’ultima stagione hanno militato in squadre World Tour. Alcuni di questi ...

FIBA 3x3 World Tour. A Pechino le Finali. : Sono dodici e tutte fortissime. Per qualificarsi hanno giocato nei Challenger e nei Master di tutto il mondo e finalmente sono approdate a Pechino dove da sabato mattina 27 ottobre alle 7:30 , ora italiana, e fino alla finale di domenica alle 11:00 si affronteranno per aggiudicarsi la settima edizione ...

Beach volley - World Tour 2018 Chetumal. Inattesa sconfitta per Menegatti/Orsi Toth - solo none in Messico : Si chiude male, con una Inattesa sconfitta che compromette la rincorsa ad un podio tutt’altro che impossibile, il 2018 di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che escono di scena agli ottavi di finale del torneo 3 Stelle di Chetumal in Messico., Ad eliminare le azzurre sono state le statunitensi Ledoux/Urango, coppia che si è formata appositamente per questo torneo e che ha trovato la classica giornata di grazia. La coppia nordamericana ha ...