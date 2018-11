: Dombrovskis:così Manovra nuoce a Italia - TelevideoRai101 : Dombrovskis:così Manovra nuoce a Italia - ita_Lukas : Manovra, Dombrovskis: 'Se non cambia pensiamo a procedura' caro Dombrovskis si tagli lo stipendio a 1500 euro mens… - MakyCore : RT @73Orlando73: Usano le #procedureUE per contrastare i loro nemici #politici. Piu' evidente di cosi'!!! Credo che la attuale #CommissionU… -

"I piani del governono sono controproducenti per l'economiana stessa, e ora i tassi d'interesse sul debito sovrano sono una volta e mezzo più alti di un anno fa". Lo scrive in un tweet il vicepresidente della Commissione Europea, Dombrosvkis, dopo l' invio all'Ue da parte dell'dell'ultima versione del piano di bilancio I riflessi dello spread "sono evidenti nella disponibilità e nel costo del credito all'economia reale, per imprese e cittadini, cosa che comincia a toccare gli investimenti", ha ammonito.(Di mercoledì 14 novembre 2018)