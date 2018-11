Dl Genova | nel M5s il caso De Falco Buffagni | “Se non si trova | vada a casa” Fattori

Quel codicillo di fango nel Decreto Genova : Basta un 'codicillo'. Un codice inserito in un Decreto, in questo caso, come si vedrà, nel Decreto Genova , votato nella notte di ieri alla Camera,, oppure una legge, per cambiare, e non di poco la ...

Maltempo : la procura di Genova indaga sui danni della mareggiata nel Tigullio : La procura di Genova ha aperto un’inchiesta sui danni registrati nel Tigullio, soprattutto a Rapallo e Santa Margherita, dopo le mareggiate che si sono abbattute il 29 e 30 ottobre scorsi. La violenza delle onde aveva provocato il crollo della diga del porto di Santa Margherita e distrutto decine di imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi a Rapallo, finendo spiaggiate. “E’ stata fatta un’attivita’ da parte della ...

Metti Fabian e Dries - corsari di Salgari nel pantano di Genova : Metti che a Genova piova moltissimo Metti che a Genova piova, come sempre accade a Genova, Metti che piova moltissimo. Metti che un attaccante della tua squadra colpisca il palo. Metti che il campo si appesantisca. Metti che un ragazzino del Genoa segni. Metti gli spalti tutti colorati. Metti la gente che canta sotto la pioggia “ma che fa?”. Metti che rinviino Boca-River, ufficialmente per il maltempo, Metti che invece un’entità superiore ne ...

Johannesburg Art Gallery e Genova unite per Nelson Mandela a cento anni dalla nascita : Una mostra frutto del gemellaggio tra la città sudafricana di Johannesburg e Genova, unite per festeggiare il centenario della nascita di Nelson Mandela. Dal 17 novembre il Palazzo Ducale di Genova ospita l'esposizione delle opere della Johannesburg Art Gallery. Da Courbet a Corot, da Monet a Degas, da Rossetti a Millais, da Picasso a Bacon.Continua a leggere

Napoli - nel pantano di Genova la rimonta di una squadra raffinata : È stata dura, più per il campo allagato che per il Genoa ma il Napoli ce l'ha fatta grazie ai cambi di Ancelotti ed è ora a -3 dalla Juve attesa stasera dal Milan. È stata una partita di grande ...

Genova - il giudice della Consulta Vignò incontra i detenuti : “Qui persone straordinarie - bisogna investire nelle carceri” : Questa mattina ha fatto tappa a Genova il progetto “Viaggio in Italia” realizzato con la collaborazione tra il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, grazie al quale i detenuti di diverse case circondariali potranno incontrare i giudici della Corte Costituzionale per dialogare sull’articolo dedicato a quelli che dovrebbero essere i principi guida dell’ordinamento carcerario nel ...

Nel decreto Genova è stato inserito un nuovo condono : Permette di sanare piccoli abusi edilizi nei comuni colpiti dal terremoto del 2016 in Centro Italia, ma secondo qualcuno ha maglie troppo ampie

Maxi sequestro di eroina - 270 kg in un container nel porto di Genova - : Si tratta della quantità più ingente ritrovata negli ultimi 20 anni. A scoprirla la polizia. La droga, proveniente dall'Iran, era destinata in vari Paesi tra cui l'Olanda, dove, al termine di un'...

Nel decreto Genova spunta anche il condono edilizio per il Centro Italia : Un altro condono, per un altro terremoto. Sempre introdotto con emendamenti inseriti alla Camera nel decreto Genova. Una sanatoria applicabile nelle zone del Centro Italia colpite dal sisma del 2016. Con un limite di tolleranza del 20% della cubatura esistente: di fatto, significa che è possibile sanare non solo piccole difformità ma anche situazioni più complesse, come la chiusura di un balcone o, persino, l’aggiunta di un ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio : boom di stelle nel fine settimana a Genova : ... la regina mondiale del dorso e neoprimatista con 58' netti sui 100, Lia Neal , plurimedagliata velocista bronzo a Londra e argento a Rio nella staffetta, , Michael Chadwick , campione del mondo in ...

Nuoto – Trofeo Nico Sapio : boom di stelle nel fine settimana a Genova : Trofeo Nico Sapio: parata di stelle del Nuoto a Genova nel fine settimana E’ tutto pronto alla piscina Sciorba di Genova per la 45° edizione del Trofeo Nico Sapio, in memoria del giornalista scomparso nella tragedia aerea di Brema nel 1966. L’evento, a cura di Genova Nuoto e My Sport in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto e il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova, richiamerà, da venerdì ...

Genova si candida a capitale Europe dello Sport nel 2023 : Presentata la candidatura della città di Genova a capitale Europea dello Sport nel 2023 E’ stata presentata ufficialmente oggi la candidatura di Genova, unica città italiana, a capitale Europea dello Sport nel 2023. Dopo l’annuncio del sindaco Marco Bucci oggi nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, sede del comune di Genova, è stata lanciata la candidatura del capoluogo ligure prima dell’evento che si terrà a Roma ...

Crisi e lavoro : perchè chiude la Rinascente nel centro di Genova :