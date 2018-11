DL Genova | il WWF | “Sull’ambiente non si deroga”

meteoweb.eu

: RT @WWFitalia: Niente deroghe sull'ambiente. Il WWF chiede una modifica delle norme sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura e annuncia un e… - Ss51202463 : RT @WWFitalia: Niente deroghe sull'ambiente. Il WWF chiede una modifica delle norme sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura e annuncia un e… - biomillarte : WWF Italia DL GENOVA: WWF, SULL’AMBIENTE NON SI DEROGA IL WWF CHIEDE UNA CORREZIONE SUI FANGHI IN AGRICOLTURA E AN… - OttoIso : Niente deroghe sull'ambiente -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Sull’ambiente non si deroga. Lo dice il WWF annunciando che se ci sarà l’approvazione al Senato del testo approvato dalla Camera del decreto(dl n. 109/2018) senza modifiche, l’associazione è pronta ad azioni per la difesa del territorio, delle acque della salute e della filiera agroalimentare, messe a rischio sulla norme riguardanti il condono di Ischia (art. 25 del decreto) e lo spargimento dei fanghi da depurazione sui nostri campi (art. 41). Proprio rispetto alla norma sui fanghi in agricoltura il WWF sta redigendo una proposta di norma correttiva, che chiederà venga inserita nel primo provvedimento utile che stabilisca limiti e prescrizioni per evitare l’inquinamento dei terreni agricoli, mentre per il condono di Ischia l’associazione è pronta a un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti campana in cui si segnala il rischio di danni ambientali e erariali. Nel ...