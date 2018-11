Dl Genova | il Senato discute gli emendamenti Al centro del dibattito il “condono” di

Decreto Genova al Senato| : Il ministro Fraccaro: «Avanti compatti, il provvedimento passerà domani entro le 12». Ieri in commissione la maggioranza era stata battuta su un emendamento al condono a Ischia

Dl Genova - il condono di Ischia spacca Forza Italia : 6 senatori autosospesi. “Siamo a favore e anche Berlusconi” : Si sono autosospesi per protesta. Il motivo? Il loro partito ha tradito le promesse fatte ai cittadini in campagna elettorale. No, non è la storia di Gregorio De Falco e Paola Nugnes, i senatori del Movimento 5 stelle responsabili della sconfitta del governo su Ischia. Al contrario ad entrare in rotta di collisione con il loro stesso partito sono sei senatori di Forza Italia, lo stesso partito che ieri ha ottenuto il primo ko della ...

Dl Genova - Di Maio : “Governo battuto? Gravissimo che un senatore M5s si sia astenuto e uno abbia votato con Forza Italia” : Il governo è stato battuto al Senato su un emendamento al decreto Genova: quello più discusso, ovvero il condono per la ricostruzione delle case crollate a Ischia durante il terremoto di agosto 2017. La norma è passata grazie ai ‘dissidenti’ del Movimento 5 stelle, in particolare con l’astensione di Paola Nugnes e il voto favorevole di Gregorio De Falco. Va sottolineato che si tratta di un passaggio nelle commissioni riunite ...

Decreto Genova - maggioranza Lega-M5S battuta al Senato sul condono a Ischia : La maggioranza è stata bocciata in commissione Lavori Pubblici e Ambiente, su un emendamento all'articolo 25 del Decreto Genova che disciplina le pratiche di condono a Ischia. L'emendamento è stato presentato dalla senatrice di Forza Italia Urania Papatheu, che ha commentato così su Twitter: "Alla prova dei fatti questo governo si dimostra debole e senza maggioranza".Continua a leggere

Undici senatori M5s vogliono cambiare il decreto Genova. La fronda grillina chiede di cancellare le nuove regole sui fanghi : Condono, fanghi e idrocarburi. L'opposizione interna al Movimento 5 Stelle si muove su queste direttrici e con in mano una ventina di emendamenti e ordini del giorno presentanti in commissione al Senato dove si discute il provvedimento Genova. Questa volta i senatori grillini che si oppongono alle decisioni del governo sono Undici, più del doppio rispetto ai dissidenti del decreto Sicurezza.--A preoccupare buona parte del mondo del pentastellato ...

Slitta l’esame al Senato del Dl Genova : Nuovo rinvio per il provvedimento, su cui incombono ancora i dubbi sulle coperture economiche. Gli sfollati: testo pieno di lacune

Dl Genova - in Senato dubbi su coperture. E spunta condono per Centro Italia : ... come previsto a legislazione vigente, nonché ai casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia ...

Dl Genova - tecnici Senato : “Dubbi sulla quantificazione dei soldi che lo Stato dovrà anticipare se Autostrade non paga” : E’ difficile valutare se siano sufficienti i soldi stanziati dal governo come garanzia per far partire la ricostruzione del ponte Morandi e il ripristino della viabilità di Genova. Perché “non risulta illustrato il metodo di quantificazione dell’importo anticipato dallo Stato” e non è stata ancora “quantificata la spesa totale che il Commissario dovrà determinare”. Lo scrive il Servizio bilancio del ...

Decreto Genova - nuovi dubbi al Senato | : Il Servizio di Bilancio di Palazzo Madama: «Servono chiarimenti sulle coperture». Scontro Salvatore-Toti: troppi ritardi. La replica del governatore: solo mistificazioni