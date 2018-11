Dl Genova | Di Maio | “Governo battuto? Gravissimo che un senatore M5s si sia astenuto e

Dl Genova - Di Maio : gravissimo atteggiamento De Falco e Nugnes : Roma, 13 nov., askanews, - Quanto è avvenuto in commissione al Senato, con il governo battuto sul condono di Ischia per il voto dei senatori De Falco e Nugnes, è 'un fatto gravissimo, che un senatore ...

Dl Genova - governo battuto in commissione con due ribelli M5s : "No a condono Ischia" | Di Maio : "Decreto passerà - De Falco-Nugnes sotto procedura probiviri" : La modifica all'articolo 25 è stato approvato con al voto favorevole del senatore M5s Gregorio De Falco e l'astensione della pentastellata Nugnes.

Dl Genova - Di Maio : “Dissenso non preoccupa - Nugnes e De Falco sotto procedura dei probiviri” : Luigi Di Maio ha commentato così il voto dei dissidenti: "Il fatto che due senatori del M5S, uno si sia astenuto e uno abbia votato con Fi, è gravissimo: questo non è un caso isolato, sono diverse settimane che ci arrivano segnali di dissenso da parte di senatori che hanno firmato impegni con il M5S e che devono portare avanti il contratto di governo".Continua a leggere

Dl Genova - Pd vs M5s : “Ostruzionismo? Via condono a Ischia - nel collegio di Di Maio - e si approva subito”. “Falsità” : Bagarre in Aula nel corso del voto sul decreto Genova. I tempi si sono allungati rispetto alle previsioni, con il M5s che ha attaccato il Pd di voler fare ostruzionismo. “Non siamo contro il decreto, ma contro lo scandalo di un condono edilizio a Ischia, nel collegio del ministro Di Maio“, ha replicato Ettore Rosato, invitando la maggioranza a eliminare il provvedimento. In caso di emendamento sospensivo sulle norme di Ischia, ...

Dl Genova - Pd vs M5s e governo : “Condoni e fanghi nascosti nel decreto - porcate firmate Di Maio” : Tensione e polemiche alla Camera nel giorno del voto sul decreto Genova. Ad attaccare il governo M5s-Lega sono stati i deputati della sinistra, Pd e Liberi e Uguali, scagliandosi sul tema condoni, non soltanto sul caso Ischia, ma anche in merito a quanto previsto nel provvedimento per il Centro Italia, nelle aree colpite dal terremoto. Tra le più critiche la deputata Alessia Morani: “Quando fate i condoni, non date la responsabilità al Pd. ...

Dl Genova - Renzi : Orgoglioso di lotta deputati Pd contro condono Di Maio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dl Genova - Renzi attacca Di Maio : “Coinvolto personalmente in condoni?”. Poi l’ironia su un’eventuale adesione al Pd : “Perché Di Maio insiste così tanto sul condono a Ischia? Ha qualche elemento personale? Forse familiare?”. È l’accusa, sotto forma di domanda, che Matteo Renzi rivolge a Luigi Di Maio, in diretta Facebook, in riferimento al condono edilizio a Ischia presente nel decreto Genova. Poi l’ironia del senatore dem sulla frase del leader del M5s, che in un comizio nel 2017, disse: “Se trovate un condono a mia firma mi ...

Ponte Morandi : Di Maio - conversione Dl Genova in prossimi giorni : Roma, 26 ott. (AdnKronos) - "Nei prossimi giorni" arriverà la conversione del Decreto Genova "sicuramente. Stiamo definendo tutto quelli che sono i passaggi per fare approvare un decreto. Sono stati aggiunti a questo decreto tantissimi milioni di euro a sfollati, la cassa integrazione per le imprese

AVELLINO - BUS IN SCARPATA : CHIESTI 10 ANNI PER VERTICI AUTOSTRADE/ Di Maio duro : difesa - "Pesano fatti Genova" : AVELLINO, bus nella SCARPATA: CHIESTI 10 ANNI per VERTICI AUTOSTRADE. Ultime notizie, coinvolti amministratore delegato e dirigenti: omicidio e disastro colposo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 19:29:00 GMT)

Genova - Cantone : “Rischio infiltrazioni mafiose”. Di Maio : lunedì in Cdm 50 milioni per gli sfollati : Perplessità e dubbi. In audizione alla Camera il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone ha richiamato l’attenzione su alcuni elementi del decreto Genova. Ci sono lacune e il rischio che la mafia si infiltri è concreto, è la sostanza delle parole del numero uno dell’Anac. Intanto il vicepremier e ministro del lavoro Luig...

Ponte Genova - Di Maio : in dl fisco anche 50 milioni per famiglie sfollate : "Lunedì si vota il nuovo decreto fiscale, ci saranno 50 milioni di euro" per gli sfollati di Genova, "una somma che permetterà al commissario Bucci di poter avviare i rimborsi alle famiglie". Così il ...

Di Maio : Lunedì in cdm decreto fiscale - 50 mln per sfollati Genova : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ponte Genova : Di Maio - oggi il nome del commissario : Il nome del commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova si saprà oggi. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Radicale. 'oggi il presidente del Consiglio ...

Di Maio : Gemme commissario giusto per Genova - nessun altro nome : Roma, 3 ott., askanews, - "La formalizzazione del commissario per Genova avverrà nelle prossime ore. Io non ho notizie" di un cambiamento di nome che non sia Claudio Gemme, "per me lui viene da ...