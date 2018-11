Dl Genova | crescono i dissidenti M5S | in 7 non partecipano al voto sul condono a Ischia

fanpage

: Con la TAV rischiamo taglio fondi, a Genova tutto fermo, le banche dove ci sono i risparmi, sull'orlo del tracollo,… - agenfor : Con la TAV rischiamo taglio fondi, a Genova tutto fermo, le banche dove ci sono i risparmi, sull'orlo del tracollo,… - RizzoEdoardo : RT @doppia_g: Crescono i collegamenti ferroviari merci da e per il porto di Genova -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) L'Aula del Senato ha reintrodotto iledilizio a, respingendo così l'emendamento all'articolo 25, presentato ieri da Forza Italia e approvato in commissione al Senato, lo stesso che ha fatto andare 'sotto' la maggioranza Lega-M5S in commissione Ambiente e Lavori pubblici. L'emendamento ha avuto 200 no, 75 sì e un astenuto.