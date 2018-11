Dl Genova | aula Senato respinge cancellazione condono Ischia

Dl Genova - in Aula solo “Sparuti rappresentanti del governo…”. E il battibecco tra Fico e Mulé (FI) è surreale : “Signor presidente, sparuti rappresentanti del governo, onorevoli colleghi…”. Sarà stata l’ora tarda, ma lo scambio di battute tra il presidente della camera Roberto Fico e il portavoce di Forza Italia Giorgio Mulé, innescato dall’incipit del discorso è surreale: “Che significa sparuti?” chiede Fico. “Che sono pochi…”, replica il deputato forzista. “Ma il governo è presente” ...

Dl Genova - bagarre in aula tra deputati Pd e Fratelli d’Italia. Scendono dai banchi e vengono quasi alle mani : Momenti di tensione in aula alla Camera dei deputati nel corso delle votazioni degli emendamenti sul decreto Genova. I deputati del Partito Democratico hanno avuto un diverbio acceso con i colleghi di Fratelli d’Italia. L'articolo Dl Genova, bagarre in aula tra deputati Pd e Fratelli d’Italia. Scendono dai banchi e vengono quasi alle mani proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dl Genova - in Aula scontro Pd-5S su condono Ischia e sversamento fanghi : ... mentre le norme sulla ricostruzione del viadotto Morandi e il rilancio dell'economia del capoluogo ligure sono passate senza attriti. Governo: sì a Odg opposizione A fine pomeriggio, la possibile ...

Decreto Genova - rallenta il voto alla Camera : seduta notturna. Scontro in Aula sul condono per Ischia : Da una parte l’ostruzionismo del Pd e dall’altra l’inserimento di nuovi emendamenti: seduta notturna alla Camera per arrivare alla fine della discussione sulle modifiche al Decreto Genova. Il voto finale è previsto per mercoledì 31 ottobre entro le 15. L’allungamento dei tempi ha portato anche all’annullamento dell’assemblea congiunta dei parlamentari M5s che è stata fatta slittare al termine delle votazioni. ...

Dl Genova - il Pd urla “onestà” in Aula contro M5S : «Avete nascosto il condono di Ischia» : L'attacco dei dem al Movimento 5 stelle durante l'esame in Aula della Camera del decreto Genova, che contiene anche alcune norme relative al condono edilizio nell'isola di Ischia per le case compromesse dal terremoto. Toninelli assente in Aula

Dl Genova - Pd dà del cialtrone a Toninelli assente in Aula. Fico : “Stigmatizzo quella parola - usatene altre” : “Vi state comportando su questa vicenda come dei veri e propri cialtroni“. E’ il j’accuse della deputata del Pd, Stefania Pezzopane, durante il suo intervento alla Camera, oggi impegnata nell’esame del dl Genova. La parlamentare dem spiega le sue critiche al governo gialloverde e in particolare al ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, assente in Aula (“continua a fare figuracce una dietro ...

Decreto Genova - frenata in Aula : manca parere sulle coperture. Slitta voto finale. Opposizioni : “Imbarazzo dopo 60 giorni” : L’esame degli emendamenti al Decreto Genova alla Camera è stato sospeso per un paio d’ore perché manca un parere della commissione Bilancio di Montecitorio. Il centro della questione è che la commissione non è riuscita a visionare in tempo gli atti della Ragioneria dello Stato con cui il governo doveva chiarire alcuni aspetti delle coperture finanziarie, anche perché mancava la bozza dei relatori sul Decreto, che è la base di ...

In Aula si discute del dl Genova ma Toninelli è assente. Le opposizioni all’attacco : “Emblema dilettantismo del governo” : “Il ministro Toninelli non ha ritenuto di partecipare alla discussione. Toninelli è l’emblema del dilettantismo di questo governo. Un governo semplicemente incapace di governare”. A dirlo la deputata genovese del Pd, Raffaella Paita, che ha denunciato l’assenza del ministro (competente) alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, mentre alla Camera era in corso la discussione sul dl Genova. Il collega Enrico Borghi ha aggiunto: ...

Dl Genova : ok commissioni - domani in Aula : ANSA, - ROMA, 23 OTT - Via libera delle commissioni congiunte di Ambiente e Trasporti della Camera al decreto Genova e sulle altre emergenze. Conclusa la discussione e il voto degli emendamenti, è ...

Dl Genova - ok commissioni : domani mattina in aula Camera : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Crollo Genova - Toninelli riferisce oggi alle 15 in aula Camera : Roma, 26 set., askanews, - Il ministro delle Infrastrutture e trasporti M5s Danilo Toninelli sarà protagonista alle 15 in aula a Montecitorio del question time settimanale con il Governo. Montecitorio ...

Ponte Genova entro un anno - Toninelli denuncia pressioni esterne ed interne - scoppia il Caos in aula : Il nuovo Ponte a Genova sarà ricostruito entro un anno Con 296 sì, 129 no e 98 astenuti, dopo una movimentata seduta viene approvata la risoluzione congiunta M5S-Lega. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha infatti accusato di aver “desecretato le concessioni nonostante le pressioni subite”. La frase ha scatenato la reazione delle opposizioni: “Vada in procura e faccia i nomi”. Bagarre in aula. Toninelli: ...