Disponibile il preload dei titoli Xbox Game Pass

Fallout 76 : la B.E.T.A è ora Disponibile al preload su Xbox One : La sessione di beta test per Fallout 76 è attesa per la prossima settimana, ci ricorda Windowscentral, e i possessori di Xbox One potranno preparasi per tempo per l'avventura effettuando il preload del gioco già da ora.Se avete preordinato Fallout 76 infatti potete scaricare già da adesso il gioco, in modo tale da essere pronti verrà aperto l'accesso ai server di gioco. Il programma di beta testing, nominato " B.E.T.A " da Bethesda, avrà inizio a ...

Fallout 76 : la B.E.T.A è ora Disponibile per il preload su Xbox One : La sessione di beta test per Fallout 76 è attesa per la prossima settimana, ci ricorda Windowscentral, e i possessori di Xbox One potranno preparasi per tempo per l'avventura effettuando il preload del gioco già da ora.Se avete preordinato Fallout 76 infatti potete scaricare già da adesso il gioco, in modo tale da essere pronti verrà aperto l'accesso ai server di gioco. Il programma di beta testing, nominato "B.E.T.A" da Bethesda, avrà inizio a ...