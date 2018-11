Disintossicarsi e perdere peso con gli infusi fatti in casa

Blastingnews

: Un medico tedesco ha scoperto un metodo per disintossicarsi e perdere peso con l’acqua calda - DdiDonnaWriter : Un medico tedesco ha scoperto un metodo per disintossicarsi e perdere peso con l’acqua calda - Dcomedieta : Tre giorni con un approccio alimentare olistico, di tipo ayurvedico, per riequilibrare l'alimentazione e perdere pe… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Una tazza fumante seduti sul proprio divano è l'ideale in queste fredde notti invernali... Se poi una tisana aiuta a depurare fegato e intestino, a bruciare i grassi o per accellerare il metabolismo è ancora di più un piacere. Per la perfetta riuscita degliil consiglio è quello di usare prodotti di buona qualità, biologici o comunque il più naturali possibili. Associando poi una corretta alimentazione e uno stile di vita sano i risultati si faranno presto vedere. La quantità d'acqua a cui si fa riferimento negli esempi che seguono è sempre di un litro; a seconda di quanto infuso si vuole preparare si possono variare opportunamente le dosi....