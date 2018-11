Di Maio | Nessuna tutela per banche | Governo salva solo risparmiatori

Accordi&Disaccordi - Di Maio su Nove : “Ricandidarmi? Nessuna intenzione di cambiare la regola del doppio mandato” : “Quello che noi abbiamo sempre detto è che c’è una regola dei due mandati. Io non ho in previsione, come capo politico del Movimento di modificare alcuna regola dei due mandati”. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi di Maio, primo ospite della nuova stagione di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 e realizzato da Loft Produzioni, ...

Prescrizione - la Lega prepara un contro piano. Ma Di Maio : «Nessuna intenzione di cambiare posizione» : Salvini e il capo politico dei 5 Stelle si vedranno al rientro dai rispettivi viaggi insieme con Conte. La Lega contro i pentastellati: «Hanno tirato fuori un emendamento che incarna la dottrina Davigo: uno può stare sotto processo per tutta la vita»

Dl sicurezza - Di Maio : 'Nessuna preoccupazione sulla fiducia' : "Non sono assolutamente preoccupato. La mia unica intenzione è quella di portare avanti il contratto di governo che, ricordo, ha dentro anche la prescrizione. Mi aspetto la stessa lealtà nella legge ...

Di Maio - nessuna scissione in M5s : ANSA, - ROMA, 3 NOV - "Pericoli di scissione ? No, assolutamente. Tutti quelli che si sono messi fuori sono scomparsi". Lo dice il capo politico M5s e vicepremier M5s Luigi Di Maio intervistato da ...

Governo - Di Maio : 'C'è un contratto e va rispettato dalla Lega e dal M5s' | Salvini rassicura : 'Nessuna polemica' : "Abbiamo firmato un contratto che va rispettato da entrambi i contraenti". Lo ricorda il vicepremier Luigi Di Maio , dopo le tensioni nella maggioranza per alcuni temi "caldi", come la prescrizione o ...

Di Maio assicura : “Nessuna espulsione nel Movimento” : "Al momento non è prevista alcuna espulsione all'interno del Movimento". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, in una conferenza stampa a Torino. fonte Facebook

Nessuna penale - Di Maio ha mentito. E Conte gli fa scudo : "È colpa mia" : Roma - Conte cerca di mettere una toppa sulla Tap. Luigi Di Maio inciampa sul gasdotto e rischia di saltare in aria ma a salvarlo accorre il premier Giuseppe Conte. 'Se colpa deve esserci attribuitela ...

Vertice con Di Maio su manovra - Salvini : 'nessuna banca sarà in difficoltà' : "Abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del paese, come prevede il contratto ...

