: Detrazione Iva: solo con fattura elettronica 2019, il punto dell’Agenzia entrate... - LeggiOggi_it : Detrazione Iva: solo con fattura elettronica 2019, il punto dell’Agenzia entrate... - chiaravise : Detrazione IVA: dal 2019 solo con fattura elettronica -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) NienteIva se non si emette la. È uno degli importanti chiarimenti che l’Agenzia delleha fornito nel corso di un video-forum con la stampa di settore, organizzato proprio per fare ilsu questo importante adempimento fiscale che debutterà in modo obbligatoria a partire dal 1° gennaio. Mentre nei casi di ritardi si applicherà una moratoria per il primo semestre, che assicurerà sanzioni light, per chi oltrepassa i termini, ma invia lacomunque entro il termine per la prima Liquidazione Iva, nessuna tolleranza è prevista in caso di mancataai fini dellasull’imposta del valore aggiunto sugli acquisti. Vediamo in dettaglio questo e tutti gli altri chiarimenti che l’Agenzia delleha fornito, a poco più di un mese dall’entrata in vigore dell’e-. Tutte le novità sulla...