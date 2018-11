Desirée | il pusher italiano resta in carcere | «Ma non le ho dato droga e non ero lì

Desirée - il pusher italiano : “Io non c’ero - non ho dato io la droga”. Ma il gip lo tiene in carcere : Ha sostenuto per due ore di «non ceduto droga a Desirée» nella notte tra il 18 e 19 ottobre scorso. E, anzi, di «non essere proprio passato» per lo stabile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere romano di San Lorenzo dove la ragazzina di 16 anni è stata ritrovata cadavere la mattina seguente. Una versione quella resa da Marco Mancini, pusher d...

Desirée - il pusher : non le diedi io la droga. Il quarto uomo : ‘Le chiesi di venire via con me’ : Resta in carcere Marco Mancini, il 36enne accusato di avere ceduto gli stupefacenti al gruppo di extracomunitari. Anche il ghanese arrestato a Foggia respinge le accuse: «Nessuna violenza, lei era d’accordo e credevo avesse 20 anni»

Desirée - il pusher : non le diedi io la droga. Il quarto uomo arrestato a Foggia : «La sera della morte non ero lì» : Resta in carcere Marco Mancini, il 36enne accusato di avere ceduto gli stupefacenti al gruppo di extracomunitari. Anche il ghanese arrestato a Foggia respinge le accuse: «Nessuna violenza, lei era d’accordo e credevo avesse 20 anni»

Desirée Mariottini - convalidato il fermo del pusher italiano ma cade l’aggravante della cessione a minore : Resta in carcere Marco Mancini l’uomo fermato l’11 novembre scorso nell’ambito delle indagini sulla morte di Desirée Mariottini. Lo ha deciso il gip Maria Paola Tomaselli al termine dell’interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli. Il giudice ha convalidato il fermo emettendo una misura cautelare in carcere, ma ha fatto cadere per l’indagato l’aggravante della cessione di sostanza stupefacente a un minore. ...

