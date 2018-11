Decreto Genova | si allarga il numero degli ' ortodossi' nel M5s

Decreto Genova - stop del Senato all’emendamento contro il condono a Ischia : L'Aula del Senato ha reintrodotto il condono edilizio a Ischia, respingendo così l'emendamento all'articolo 25, presentato ieri da Forza Italia e approvato in commissione al Senato, lo stesso che ha fatto andare 'sotto' la maggioranza Lega-M5S in commissione Ambiente e Lavori pubblici. L'emendamento ha avuto 200 no, 75 sì e un astenuto.Continua a leggere

Decreto Genova - domani il voto finale : Rixi: «Senza l’ok dell’Aula è impossibile far partire demolizione e ricostruzione». Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro: il testo sarà approvato entro domani a mezzogiorno

Decreto Genova : il Senato respinge l'emendamento contro il condono a Ischia : L'aula del Senato ha respinto l'emendamento all'articolo 25 (il 25.12) che chiedeva di sopprimere la parte del provvedimento per cui alle istanze di condono per le abitazioni danneggiate dal sisma di Ischia si applicano integralmente le norme del condono del 1985. Su questo emendamento, in commissione Ambiente e Lavori pubblici, il governo - che si era dichiarato contrario - era stato battuto per effetto del voto del ...

Decreto Genova - il Senato boccia l’emendamento di Forza Italia. Ripristinato il condono edilizio del 1985 : L’Aula del Senato ha reintrodotto il condono edilizio a Ischia, respingendo l’emendamento all’articolo 25, presentato ieri da Forza Italia e approvato in commissione al Senato battendo così la maggioranza. Con la bocciatura, votata durante l’esame del Decreto Genova e altre emergenze in corso a Palazzo Madama, si torna di fatto al testo iniziale dell’articolo, per cui restano il riferimento e l’applicazione della legge sul condono dell’85 (la ...

Condono Ischia torna nel Decreto per Genova : bocciato dal Senato emendamento su cui era stato battuto il Governo : Nel decreto per Genova torna il Condono edilizio per Ischia. L'Aula del Senato lo ha reintrodotto, respingendo l'emendamento all'articolo 25 che ieri aveva presentato Forza Italia e...

Decreto Genova al Senato| : Il ministro Fraccaro: «Avanti compatti, il provvedimento passerà domani entro le 12». Ieri in commissione la maggioranza era stata battuta su un emendamento al condono a Ischia

Genova - tre mesi dalla tragedia. La città piange tra Decreto in ritardo e tempi di ricostruzione incerti : A tre mesi dal disastro di Ponte Morandi , 14 agosto, 43 morti, Genova è ancora lì senza decreto , se tutto va bene arriverà questa sera, , con i resti del ponte da demolire, una viabilità cittadina ...

Ponte Morandi - 90 giorni dopo il ricordo dei morti. Sfollati : "Convertire in legge Decreto Genova" : Alle 11.36 c'è stata la commemorazione delle 43 vittime e di quella data che sta segnando profondamente la vita e l'economia della città. È notizia di ieri una class action degli spedizionieri del ...

Quel codicillo di fango nel Decreto Genova : Basta un 'codicillo'. Un codice inserito in un Decreto, in questo caso, come si vedrà, nel Decreto Genova , votato nella notte di ieri alla Camera,, oppure una legge, per cambiare, e non di poco la ...

Decreto Genova - maggioranza battuta : Bocciata la possibilità di applicare le regole del condono edilizio del 1985, varato dal governo Craxi e che sono le più generose nei confronti di chi ha commesso abusi edilizi

Dl Genova - governo battuto in commissione con due ribelli M5s : "No a condono Ischia" | Di Maio : "Decreto passerà - De Falco-Nugnes sotto procedura probiviri" : La modifica all'articolo 25 è stato approvato con al voto favorevole del senatore M5s Gregorio De Falco e l'astensione della pentastellata Nugnes.

Decreto Genova - maggioranza battuta in Commissione sull’emendamento Ischia : Durante la discussione nelle commissioni Ambiente e Lavori pubblici del Senato sugli emendamenti al dl Urgenze, riguardante Genova, la sicurezza delle infrastrutture, il terremoto di Ischia e del Centro Italia, la maggioranza - riferiscono fonti parlamentari - è andata sotto....

Decreto Genova : maggioranza battuta sul condono di Ischia : L’emendamento all'articolo 25 del Decreto Genova che disciplina le pratiche di condono a Ischia è stato approvato con il voto dell’opposizione e dei due dissidenti del M5S De Falco e Nugnes. ...

Decreto Genova - maggioranza Lega-M5S battuta al Senato sul condono a Ischia : La maggioranza è stata bocciata in commissione Lavori Pubblici e Ambiente, su un emendamento all'articolo 25 del Decreto Genova che disciplina le pratiche di condono a Ischia. L'emendamento è stato presentato dalla senatrice di Forza Italia Urania Papatheu, che ha commentato così su Twitter: "Alla prova dei fatti questo governo si dimostra debole e senza maggioranza".Continua a leggere