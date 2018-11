huffingtonpost

: HuffPost: De Luca scelga: o con il Pd o con i trasformisti - MPenikas : HuffPost: De Luca scelga: o con il Pd o con i trasformisti - HuffPostItalia : De Luca scelga: o con il Pd o con i trasformisti - wateresst : Spero che Teresa alla fine di tutto scelga Luca #uominiedonne -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) "Forti, potenti e ricchi si sono ritirati e rinchiusi in un giardino di delizie, riservato a loro stessi. Ma i cittadini guardano con fastidio quell'ambiente separato e nascosto (e privilegiato). I partiti pagano il loro potere con la perdita di legittimità".Questo è un breve frammento, tratto dal libro "Forza senza legittimità" di Piero Ignazi sul vicolo cieco dei partiti.Se dovessi fare una diagnosi della sconfitta del Partito Democratico, partirei da questo virgolettato e metterei in fila gli eventi e le parole dette che non andavano neanche pensate. Perché se ti candidi a rappresentare gli ultimi, non puoi impersonare il sistema e la gestione del potere per il potere. O meglio, dipende come usi quel potere e a vantaggio di chi.Qualche giorno fa, i dati del Sole 24 Ore sul reddito di cittadinanza hanno dipinto un Sud Italia da brivido. A Crotone quasi una ...