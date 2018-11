Ddl Anticorruzione | in commissione primo via libera al daspo per i corrotti

ilfattoquotidiano

: Governo, c’è l’accordo Lega-M5s su prescrizione È in ddl anticorruzione, enterá in vigore a gennaio 2020… - petergomezblog : Governo, c’è l’accordo Lega-M5s su prescrizione È in ddl anticorruzione, enterá in vigore a gennaio 2020… - MFantinati : Strano! Ci sono tanti politici contro il nostro ddl #anticorruzione e, soprattutto, contro la nostra riforma della… - TgLa7 : #Anticorruzione: si è sfiorata la rissa in Commissione Affari costituzionali e Giustizia della Camera dopo che è… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) C’è ilviaala vita per i condannati per corruzione. Le commissioni Affari costituzionali e giustizia della Camera hanno approvato la norma del ddl, il provvedimento che nei giorni scorsi ha provocato non poche tensioni dentro il governo e in particolare sul tema della prescrizione. Tra le altre cose oggi è stato approvato anche un emendamento che stabilisce una diminuzione delle sanzioni in caso di circostanza attenuante speciale. Per una serie di reati come peculato, corruzione, concussione, la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione avrà una durata tra 5 e 7 anni per condanne fino a 2 anni di reclusione; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione diventa perpetuo per condanne superiori a due anni di reclusione. La condanna per gli stessi reati comporta anche l’interdizione perpetua dai ...