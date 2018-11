Dalbert | ' L' Inter la più grande fortuna della mia vita Roberto Carlos il mio idolo'

calciomercato

: ?? partita: #InterCagliari ? minuto: 12 ?? gol: Lautaro ?? assist: Dalbert ?? telecronaca: Dalbert ?? - Inter : ?? partita: #InterCagliari ? minuto: 12 ?? gol: Lautaro ?? assist: Dalbert ?? telecronaca: Dalbert ?? - Inter_en : ?? match: #InterCagliari ? minute: 12 ? goal: Lautaro ?? assist: Dalbert ?? commentary: Dalbert ?? - Inter : #Spalletti: 'A @gaglio94, #Dalbert e @joaome17 va fatto un plauso più grande perché sono dei Professionisti. Perché… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Io amo questo sport. L'? Per me è stata unarampa di lancio. E' stata la piùmiae posso dire che in questo momento l'è tutto per me e per la mia famiglia. ...