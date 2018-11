Dal prossimo anno sarà più conveniente telefonare in Europa | grazie alla nuova tariffa

General Motors : Taxi robot in strada Dal prossimo anno : Recentmente, il Dipartimento dei Veicoli a motore della California (DMV) ha rilasciato il primo permesso statale per testare auto senza conducente su strade pubbliche. Il 1 Novembre, alla conferenza DealBook del New York Times a New York, l’amministratore leggi di più...

Grande Fratello Vip - Fabio Basile prossimo all'uscita Dalla casa : la rivelazione-choc di un ex gieffino : Fabio Basile fa parte del gruppo di concorrenti rimasti nell'ombra di questa terza edizione del Grande Fratello Vip . A riportarlo alla luce è la sua papabile uscita nella diretta speciale di stasera, ...

Prescrizione - Bonafede : In vigore con ddl ma applicata Dal prossimo anno : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Final Fantasy 15 Multiplayer : Comrades è in arrivo il prossimo mese in versione stanDalone : Durante lo streaming dedicato a Final Fantasy 15, Square Enix ha annunciato che la versione standalone di Final Fantasy 15 Multiplayer: Comrades verrà lanciata il 12 dicembre per PC, PS4 e Xbox One. Come riporta Dualshockers, i giocatori che possiedono già il DLC tramite il pass stagionale di Final Fantasy XV riceveranno la versione standalone gratuitamente. Una volta attivata, la modalità all'interno del gioco Final Fantasy XV non sarà più ...

La Bundesliga vuole “allungare” la panchina : da 7 a 9 calciatori Dal prossimo anno? : In Bundesliga si lavora a delle novità regolamentari che potrebbero cambiare l’assetto della panchina delle squadre tedesche panchina allargata in Bundesliga a partire dalla prossima stagione. La German Football League, la Lega calcio tedesca, ha infatti avanzato la proposta di aumentare di due unità il numero di giocatori in panchina per squadra che passerebbero così da 7 a 9 nella prima e nella seconda divisione del campionato ...

Dipendenti pubblici : Dal prossimo aprile solo 8 euro in più in busta paga : Nella manovra di fine anno che il governo guidato da Movimento 5 Stelle e Lega [VIDEO] sta ultimando, ci sara' spazio anche per la questione del rinnovo del contratto dei lavoratori statali. Il contratto che ad inizio 2018 è stato rinnovato, producendo aumenti di stipendio ed arretrati per il biennio 2016-2017, sta per giungere alla sua naturale scadenza fissata per il 31 dicembre 2018. Necessario dunque provvedere ad aprire un nuovo tavolo di ...

Sci di fondo - Luca Del Fabbro : “Dal prossimo anno mirino sulle Olimpiadi del 2022 - ma se arrivasse prima la convocazione in Coppa del Mondo…” : ESCLUSIVA OA SPORT – Luca Del Fabbro, 19enne di Forni Avoltri, in provincia di Udine, tesserato per il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, lo scorso anno ha fatto incetta di titoli a livello giovanile ed in questa stagione affronterà l’ultimo anno con gli juniores prima del grande salto tra i seniores, che avverrà nella prossima stagione. Visti gli ottimi risultati però non è impensabile che la chiamata in Coppa del Mondo possa giungere ...

Sanremo : sabato prossimo - seminario Dal titolo 'La palma da datteri : un viaggio tra le sponde del Mediterraneo' : sabato prossimo 10 novembre alle ore 16.30 si terrà al Floriseum di Sanremo, in Corso Cavallotti 113, il 3° seminario del 2018 del ciclo 'Piante mediterranee: tra scienza e tradizione'. Il tema di questo seminario è: ' La palma da datteri: un viaggio tra le sponde del Mediterraneo'. Interverranno il Dr. Claudio Littardi, del Centro Studi e Ricerche per le Palme,...

Tennis - Fabio Fognini si congeda Dallo splendido 2018 : “annata super - arrivederci all’anno prossimo” : Fabio Fognini ha concluso il suo 2018 con la sconfitta contro Federer di ieri sera, un’annata senz’altro da ricordare per l’azzurro Fabio Fognini si congeda per questa stagione. Il suo splendido 2018 è terminato ieri con la sconfitta contro Federer agli ottavi in quel di Parigi. Come detto è stato un anno splendido per il Tennista azzurro, chiuso alla 14ª posizione del seeding mondiale. Fognini, con un lungo messaggio postato ...

Twitch permetterà agli utenti di guardare stream multipli Dall'anno prossimo : Durante lo scorso TwitchCon, Twitch ha annunciato una nuova funzione che introdurrà il supporto nativo ai multi-stream l'anno prossimo.Come riporta VG247, questa nuova funzione (Squad stream) permetterà di guardare 4 stream contemporaneamente, uno per lo streamer seguito al momento e gli altri 3 permetteranno di vedere l'azione dalla visuale dei compagni di squadra. Questo tornerà molto utile con partite di PUBG o Blackout, in quanto al momento ...

Teatro Manzoni. "L'anno prossimo … alla stessa ora" Dal 1 al 25 novembre : Orario spettacoli: dal martedì al venerdì ore 21, sabato ore 17-21. Domenica ore 17.30, lunedì riposo. Martedì 20 novembre ore 19, giovedì 22 novembre ore 17-21. Biglietto intero euro 25, ridotto ...

Perché il prossimo cancelliere tedesco verrà Dalla Vestfalia : Berlino. Con la rinuncia a guidare la Cdu, la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha innestato un ulteriore elemento di novità nella prassi del campo moderato in Germania. “Il cancelliere e il presidente del partito di maggioranza sono la stessa persona”, almeno quando il partito è quello cristianod

Apple event : cosa aspettarsi Dal prossimo evento dell’azienda di Cupertino : Manca pochissimo all’evento indetto da Apple a New York per il 30 ottobre, eppure l’attesa e le aspettative sono elevatissime. È passato quasi più di un mese da che l’azienda di Cupertino ha presentato i suoi leggi di più...

Un gruppo di tifosi del Torino scrive a Cairo : "Agnelli e D'Angelo fuori Dallo stadio al prossimo derby" : Un appello al presidente Urbano Cairo per chiedergli di non far entrare Andrea Agnelli e il security manager Alessandro D'Angelo allo stadio Grande Torino nel prossimo derby, in programma il 15 ...