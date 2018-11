Dal caso Weinstein al processo Ruby ter | parla Ambra Battilana | Stanca dei rinvii

"Espulso Dall'Egitto perchè ho denunciato la persecuzione dei gay" : il caso arriva in Parlamento : Felix Cossolo, titolare di uno storico locale gay di Milano, respinto alla frontiera al Cairo per un reportage scritto anni fa sulle persecuzioni contro il mondo Lgbti in Egitto. Ivan Scalfarotto annuncia una interrogazione parlamentare

Dire no a Gedda per il caso-Khashoggi : NaDal e Djokovic hanno perso l’occasione - Juve e Milan la sfrutteranno? : Chissà come si metterà ora Amnesty International con la Lega Italiana Giuoco Calcio che ha fissato il 16 gennaio 2019 a Gedda la finale della Supercoppa italiana fra Juventus e Milan. Chissà se farà appello al dio calcio per difendere le libertà fondamentali della persona umana, dopo l’uccisione dello scrittore saudita Jamal Khashoggi che era appena entrato nell’ambasciata araba a Istanbul il 2 ...

NaDal e Djokovic a Gedda dopo l'omicidio Khashoggi? L'esibizione diventa un caso : Amnesty International gli ha chiesto di rinunciare, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno valutato seriamente la cosa, ma per il momento non si sono cancellati dall’esibizione del 22 dicembre a Gedda, dicono che non se la sentono di rinunciare a un impegno preso oltre un anno fa. E se Roger Federer ha invece fatto a meno del milione di dollari di ingaggio che era stato proposto anche a lui non è propriamente perché ...

Dire no a Gedda per il caso-Khashoggi : NaDal e Djokovic hanno perso l'occasione - Juve e Milan la sfrutteranno? : Peraltro, se lo sport debba trascendere o meno la politica e le ragioni sociali e umanitarie è un quesito che, da sempre, non trova risposte. E si ravviva di sempre nuovi argomenti. Nel caso ...

Caso Orlandi - primi risultati Dalle ossa. "Non troppo degradate" : Il rebus attorno alla scomparsa di Emanuela Orlandi non verrà sciolto prima di una decina di giorni. Ci vorrà infatti più di una settimana per avere le prime certezze sui resti ossei trovati nei ...

Il caso dl sicurezza si sgonfia : dissidenti 'spaventati' Dal voto di fiducia : Come una gigantesca bolla d'aria punta da uno spillone, il caso dissidenti del Movimento 5 stelle sul decreto sicurezza si sta sgonfiando. È mattina in un Palazzo Madama che fatica a carburare quando arriva la notizia: il governo con tutta probabilità metterà la fiducia sul decreto sicurezza.Una mossa che ha tre ricadute immediate: annulla con un colpo di spugna il rischio dei numeri negli oltre settanta voti segreti; ...

NaDal e Djokovic a Gedda dopo l'omicidio Khashoggi? L'esibizione diventa un caso : Per la cronaca, nel luglio 1983, il successivo rivale di McEnroe, l'uomo venuto dall'ex Cortina di Ferro dell'Est Europa, il cecoslovacco Ivan Lendl - che poi è diventato cittadino Usa - accettò l'...

Dalle reverie di Giampiero Bodino a Klimt 2.0 in basilica. E il caso dell’ex chiesa di San Paolo Converso : come la burocrazia ammazza la creatività : Siete mai entrati in un quadro? Io sì. Ho inforcato un paio di occhiali 3D e ho camminato su un folliage giallo/oro, ho calpestato un tappeto di fiori, ho galleggiato in una cascata d’acqua e sono stata avvolta da fiamme e fuoco. È la performance multimediale dedicata alle opere di Klimt, padre della Secessione viennese. Un caleidoscopio di segni e figure iconiche si rincorrono su pareti, pavimento e soffitto. Su schermi giganti si ...

Football Leaks - tutto quello che c'è da sapere : Dal Fair Play Finanziario al caso di doping coperto : Le rivelazioni pubblicate su diverse riviste europee arrivano dopo il "leak" di milioni di documenti

Usa - Steve Bannon indagato Dal Senato. L’ex stratega di Trump nel mirino per Russiagate e il caso Cambridge Analytica : Steve Bannon, l’ex stratega di Donald Trump, è indagato dal Senato. Una notizia che fa tremare le mura della Casa Bianca a pochi giorni dal 6 novembre, quando gli americani torneranno alle urne per rinnovare il Parlamento nelle elezioni di midterm (dove saranno eletti i nuovi 435 membri della Camera dei rappresentanti e un terzo dei 100 membri del Senato). Secondo quanto riportano alcune fonti investigative L’ex ideologo del tycoon sarebbe ...

Sospetto caso di meningite in Sicilia : bimba di sei anni ricoverata in ospeDale : E’ ricoverata nel Policlinico di Messina nell’Unità operativa di Patologia neonatale la bambina di Palermo che ha accusato un malore a scuola. Lo conferma la direzione sanitaria spigando che “ancora si tratta di una sospetta meningite” e che i sanitari stanno facendo “tutti gli esami necessari per capire se è confermata questa patologia e di che ceppo si tratta. Ci siamo attivati – aggiunge – come ...

Napoli - nuovo caso di meningite : muore in ospeDale a 22 anni : Un ragazzo di 22 anni di Casalnuovo è morto ieri sera nella rianimazione dell?ospedale Cotugno per una sepsi da meningococco. Si tratta del settimo caso fatale di infezione da Neisseria...