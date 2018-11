Da una febbre al tumore | la rinascita di Luca | “Mi lascio alle spalle un macigno”

Meningite - gravissima una 18enne : in terapia intensiva. Torna la paura in Italia. Prima la febbre alta - poi la corsa in ospedale e la diagnosi : paura nel veneziano per un caso di Meningite. La protagonista è una ragazza di 18 che, quando ha iniziato ad avere la febbre, i famigliari hanno creduto (giustamente) ad una normale influenza stagionale ma quando la temperatura corporea ha continuato a salire nonostante i rimedi farmacologici, hanno capito che qualcosa non andava e l’hanno portata in ospedale. Nemmeno loro però si aspettavano la grave diagnosi dei medici: Meningite. È la ...