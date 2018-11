Da Genova la sfida per una Blue Economy contro il cambiamento climatico nell’Artico e nel

meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 novembre 2018) L’ex Ministro dell’Ambiente, che nel 2007 lanciò l’allarme, intervenendo aal Secondo Forum Internazionale “Cambiamenti climatici. Nuovo Artico, vecchio Mediterraneo: insieme in un insolito destino”, organizzato presso il Palazzo della Borsa dal Milan Center for Food Law and Policy, ha precisato: “Per giorni i media hanno continuato a parlare di ‘ondata di maltempo’ come si faceva negli anni ’70 o ’80. Rifiutare perfino la definizione tecnica di ‘tempesta’ sembra un patetico tentativo di nascondere la testa sotto la sabbia”. Aggiungendo: “Oggi rilanciamo anche qui la campagna #MediterraneoDaRemare #MediterraneoNoPlastic e insieme al primo segretario dell’Ambasciata di Norvegia e alla presidente Livia Pomodoro abbiamo deciso di collegarla all’azione #ArcticNoPlastic perché anche quel ...