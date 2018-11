Crollo ponte Morandi | 43 rose bianche per ricordare i morti

Ponte Morandi : in un video inedito la ricostruzione del Crollo : E' il risultato di un gruppo di lavoro costituito da ricercatori di due società di ingegneria, due università Italiane, un centro di ricerca ed una università americana creato per esaminare le cause ...

Genova - 3 mesi dopo il Crollo del Ponte Morandi : a che punto siamo con la ricostruzione - : Il sindaco e commissario alla ricostruzione Bucci ha annunciato l'avvio dei lavori di demolizione entro il 15 dicembre e un nuovo viadotto a metà 2020. Intanto, il decreto Genova è in discussione al ...

Ponte Morandi - nuova perizia dei tecnici svela le cause del Crollo : degrado - fessure - infiltrazioni. Come mai nessuno le aveva notate? : La procura di Genova comincia ad avere le idee chiare. Stamani decine di foto scattate dai piloni da tecnici inviati in un'ora e mezza di sopralluogo -

Ponte Morandi - il Crollo in una nuova simulazione : la possibile sequenza del collasso secondo dopo secondo : A tre mesi di distanza dal crollo del Ponte Morandi, a Genova, è stato presentato un nuovo studio sul possibile collasso del viadotto. A realizzarlo, i ricercatori di due società di ingegneria (Studio Calvi e Mosayk di Pavia), due università Italiane (IUSS e Università di Pavia) un centro di ricerca (Fondazione Eucentre) e una università americana (University of Washington, Seattle). La simulazione è stata presentata lo scorso 6 novembre ...

Crollo ponte Morandi - Bucci : demolizione dei monconi “prima di Natale” : “Io penso che prima di Natale cominceremo i lavori di demolizione dei monconi del ponte Morandi“: lo ha dichiarato oggi Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, a margine della cerimonia in ricordo delle 43 vittime del Crollo del viadotto. “Ho gia’ fatto il piano di progetto con il mio team pseudo-ufficiale, perche’ aspettiamo di avere l’ufficialita’ dal decreto. Ci siamo messi ...

Crollo ponte - Genova come Marina : “Uscirà dalla tempesta” : “Ricordiamo i 43 caduti della tragedia di Ponte Morandi e lo facciamo grazie alla Marina, noi genovesi che da più di 2.000 anni andiamo per mare siamo come la Marina, che quando affronta una tempesta con forza e coraggio sa che e’ in grado di uscirne bene e meglio”. E’ stato l’invito alla città a ‘non arrendersi‘ del sindaco Marco Bucci stamani a bordo della portaerei Cavour, nave ammiraglia della Marina ...

Ponte Morandi : il giallo delle telefonate pre-Crollo di Autostrade : Una ricca rassegna stampa, quella di oggi. Partiamo dalle novità relative alle indagini che ancora una volta ci arrivano da Il Secolo XIX (riprese da La Stampa). Il quotidiano genovese racconta di una svolta arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì, quando alla Guardia di Finanza è arrivata una segnalazione “interna, circostanziata e precisa” che sottolineava come “nelle ore immediatamente precedenti il crollo” del Ponte ci fossero state ...

Ponte Morandi - prima del Crollo le telefonate 'scottanti' di Autostrade : La Guardia di Finanza sequestra le registrazioni della Centrale Operativa in cui si parlava del Ponte Morandi

Atlantia accantona 350 milioni di euro per il Crollo del ponte Morandi : Atlantia ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con un utile del periodo di pertinenza del Gruppo pari a 733 milioni di euro, in riduzione del 15% per l'effetto - si legge nella nota diffusa al termine del cda che ha approvato la relazione al 30 settembre - dell'appostamento di circa 350 milioni di euro quale stima preliminare degli oneri direttamente collegati al crollo di una sezione del Viadotto Polcevera a Genova.Nei primi 9 mesi il Margine ...

Atlantia - Crollo ponte Genova impatta su utili ma crescono ricavi e traffico : Il crollo del ponte di Genova impatta negativamente sulla profittabilità di Atlantia , che vede però crescere il traffico sulla rete autostradale estera e sugli aeroporti. La holding di partecipazioni ...

Crollo ponte : Federbeton - si puo' riparare in tre mesi : Per AnsaCom Gic, Giornate italiane del calcestruzzo 8 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Genova - Crollo del ponte Morandi : per le imprese danni di 422 milioni - : La stima della Camera di Commercio è stata fatta dopo l'esame delle 2058 segnalazioni di danni diretti e indiretti: i primi sono in totale pari a 63 milioni e i secondi ammontano a 359 milioni

Crollo del ponte di Genova - per le imprese un danno da 422 milioni di euro : I danni subiti da imprese e professionisti causati dal Crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto scorso ammontano a oltre 422 milioni di euro. Lo comunica la Camera di Commercio, che ha terminato la ricognizione, alla quale sono arrivate 2058 segnalazioni di danni. È questa la prima fotografia che emerge dalla ricognizione dei danni diretti ...