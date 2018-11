Crollo casa per fuga gas | muore anziana

Muore travolto dal Crollo del tetto nella sua casa a Monfalcone : L'uomo, classe 1952, è stato trovato dalla moglie verso ora di pranzo. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso

Grande Fratello Vip - il Crollo di Giulia Provvedi : sopra la casa passa un aereo per lei. Ecco cosa c'è scritto : Dopo ben 25 lunghi giorni di reclusione nella casa del Grande Fratello Vip , Giulia Provvedi è scoppiata in un pianto liberatorio. Le lacrime, però, non sono stati assolutamente di dolore ma di gioia ...

Crollo Genova - sfollati tornano a casa : 2 ore per recupero beni : Genova,, askanews, - Due ore per recuperare i ricordi di una vita. A Genova la zona rossa è tornata a vivere dopo quel maledetto 14agosto in cui il ponte Morandi è crollato. Le prime delle 281 ...

GENOVA - SFOLLATI IN CASA 18 O 19 OTTOBRE/ Crollo ponte - Bucci : "Possibili 2 o 3 rientri per recupero beni" : ponte GENOVA, Autostrade presenta il suo progetto “clandestino”. Ultime notizie, ma il Governo si oppone e punta a revocare la concessione ad Aspi in tempi brevi(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 20:19:00 GMT)

Crollo Ponte Genova : sfollati a casail 18 o il 19 Ottobre : “Ci sono ottime probabilità che già giovedì prossimo gli sfollati possano rientrare nelle loro case per ritirare i loro beni. Altrimenti le operazioni slitteranno al giorno successivo. Abbiamo predisposto un piano e attendiamo il via dalle commissione tecnica”. Lo ha detto il sindaco commissario Marco Bucci a margine di un incontro con gli sfollati. “Sarà una operazione complessa, che durerà 15-20 giorni. Andremo avanti fino a ...

Crollo ponte : sfollati a casa 18 o 19/10 : ANSA, - GENOVA, 13 OTT - "Ci sono ottime probabilità che già giovedì prossimo gli sfollati possano rientrare nelle loro case per ritirare i loro beni. Altrimenti le operazioni slitteranno al giorno ...

Crollo Wall Street non preoccupata Casa Bianca : 'correzioni salutari' : Il Crollo di Wall Street non preoccupa la Casa Bianca, che giudica i cali di ieri come 'salutari'. 'L'economia americana è forte', il calo sperimentato a Wall Street è una correzione in un mercato al rialzo - fa sapere un funzionario -. E' probabilmente salutare e passerà '. Ore prima l' Fmi aveva ...

Casa Bianca dopo Crollo di Wall Street : 'L'economia Usa è forte' : Il crollo di Wall Street, Dow Jones a -3,10%, non preoccupa la Casa Bianca. "L'economia americana è forte", il calo sperimentato a Wall Street è una correzione in un mercato al rialzo - fa sapere un funzionario -. E' probabilmente salutare e passerà". Il presidente Donald Trump ...

Crollo di Genova - si indaga nelle chat. «Si possono recuperare i messaggi?» L’audio di Casalino|E le scuse : Sotto la lente i dialoghi cancellati. C’è un altro indagato, il 21esimo: è un dirigente del ministero

Crollo ponte : Casalino chiede scusa : ANSA, - ROMA, 1 OTT - "Sento di dover chiedere scusa per l'effetto prodotto da un mio audio privato finito sui giornali. Nelle mie parole non c'è mai stata la volontà di offendere le vittime di Genova.

Casalino - l'audio dopo il Crollo di Genova : «Mi è saltato il Ferragosto». Poi le scuse. Renzi : «Vergogna» : Un altro caso, a pochi giorni dall'audio svelato dalla stampa, in cui il portavoce del premier Conte annunciava «coltelli» e di «far fuori i pezzi di m...» del ministero dell'Economia se non avessero ...

Crollo ponte : Martina - Casalino a casa : ANSA, - ROMA, 1 OTT - "Ogni minuto che passa senza le dimissioni di casalino è un'offesa per Genova e i genovesi. A casa, adesso!". E' il tweet del segretario del Pd Maurizio Martina riguardo al ...

Bufera su Casalino : spunta un audio a tre giorni dal Crollo del Ponte Morandi : Già al centro dell'attenzione dei media in questi giorni prima per il suo stipendio da portavoce e poi per un audio contro i tecnici del Ministero dell'Economia, Rocco Casalino piomba nell'ennesima Bufera intorno al suo nome. L'ultimo caso sta scatenando la reazione da più parti del mondo della politica e non solo. A finire al centro delle critiche, questa volta, è un messaggio vocale che Casalino avrebbe registrato il 17 agosto e ...

Casalino - audio choc dopo il Crollo del ponte : mi è saltato Ferragosto - : Il Giornale ha diffuso un messaggio vocale che scatena una nuova bufera sul portavoce di Palazzo Chigi. Casalino si lamenta delle chiamate dei cronisti dopo il crollo del ponte Morandi a Genova e dice:...