Cosa rischiano i ribelli 5S

Il giorno nero del M5S : sei deferiti ai probiviri. Ecco Cosa rischiano : Inventando una laurea in economia aziendale in un ateneo milanese, senza mai citarlo, è riuscito a sedersi dal 2014 nella Commissione per i problemi economici e monetari e in quella per il controllo ...

Halloween - l’allarme degli animalisti : “Tenete a riparo i gatti neri”. Cosa rischiano : Halloween e i gatti neri: attenzione, sono in pericolo. Un appello in difesa dei gatti neri in vista di Halloween: l’ha lanciato Enpa Monza e Brianza attraverso la propria pagina Facebook, con un lungo post in cui i proprietari di questi animali vengono invitati “a monitorarli per quanto possibile in questo periodo e a tenerli al sicuro in casa nei giorni attorno al 31 ottobre, soprattutto durante le ore serali e notturne”. Se ...

ATA - segnalazioni titoli falsi e controlli severi sulle graduatorie : Cosa rischiano i candidati : Continuano ad arrivare segnalazioni di titoli falsi nelle graduatorie ATA. Da poco avevamo riferito dell’avvio da parte del ministro dell’Istruzione Bussetti, Marco Bussetti, di una serie di controlli a tappeto in tutte le scuole italiane a seguito dello scandalo “Diplomat”. Ieri la nota numero 8320 dell’Ufficio scolastico provinciale di Torino che chiede controlli serrati sulle graduatorie ATA per segnalazioni ...

Esteriormente longilinei - ma 6 milioni di italiani sono obesi dentro : ecco Cosa rischiano : Apparentemente longilinei, ma in realtà 'obesi dentro': è la situazione paradossale si stima riguardi circa sei milioni di italiani. Tanti sono infatti coloro che, pur essendo magri, hanno un ...

Conti correnti - Cosa cambia?/ Limite contanti e stangata : cI clienti rischiano di pagare fino al 60% in più : Banche, da gennaio arriva una stangata per via della manovra 2019. I costi dei Conti correnti potrebbero quindi aumentare. C'è chi ipotizza addirittura del 60% per certe commissioni(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 21:06:00 GMT)

Spread - Cosa rischiano le banche ogni cento punti in più : gli istituti più a rischio : Una buona parte sta all'estero. Ma tra coloro che, in Italia, hanno in tasca , pancia?, titoli di Stato , la parte del leone la fanno ovviamente le banche . Secondo stime della Banca d'Italia relative ...

Psg-Stella Rossa - presunta combine : “ecco Cosa rischiano i club”. Il Napoli alla finestra : Sta destando scalpore, la clamorosa indiscrezione dell’Equipe sulla presunta combine in Champions League tra il Psg e la Stella Rossa di Belgrado. Per il quotidiano francese, ci sarebbe stato un anomalo flusso di scommesse sulla vittoria con 5 gol di scarto da parte della squadra di Buffon, come si è poi verificato (la partita è terminata 6-1). Un vero e proprio caos, che potrebbe avere conseguenze sul girone di Champions che vede ...

Calcioscommesse - il caso Psg e Stella Rossa : la polizia sapeva tutto - ecco Cosa rischiano le due squadre : Psg e Stella Rossa al centro di un caso di Calcioscommesse molto delicato, i due club rischiano in maniera molto differente La querelle legata al presunto caso di Calcioscommesse relativo alla gara tra Psg e Stella Rossa, prosegue con importanti novità. La polizia francese, secondo L’Equipe, sapeva del flusso di scommesse anomalo in merito all’incontro. Le forze dell’ordine hanno cercato di capire se ci fosse un ...