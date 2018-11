Corona piace a Dario Argento | la telefonata che ha convinto il padre di Asia

Fabrizio Corona : "Asia Argento? Me al femminile. Mi piace tantissimo. Vorrei farle conoscere Carlos" : Fabrizio Corona, al centro in queste settimane di scontri, polemiche e scoop su una sua nuova love story, rilascia una lunga intervista esclusiva a Verissimo, in onda sabato 10 novembre su Canale 5.prosegui la letturaFabrizio Corona: "Asia Argento? Me al femminile. Mi piace tantissimo. Vorrei farle conoscere Carlos" pubblicato su Gossipblog.it 08 novembre 2018 15:18.

Il messaggio di Corona a Totti : 'Sei un grande uomo - mi dispiace per i tuoi figli' : Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati - scrive Corona - Sei la storia del calcio italiano e sei l'unico pulito, onesto e attaccato ai valori in questo mondo di corrotti, in cui contano ...

Lo strano elogio di Corona a Totti : "Sei un grande uomo - mi dispiace per i tuoi figli" : La 'guerra' a distanza tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona continua e sembra non volersi fermare. Se da una parte la conduttrice del Gf Vip non ha più proferito parola sul tema, l'ex re dei paparazzi ...

Corona ci ripensa : "Totti - sei un grande uomo. Mi dispiace per quel che è successo" : "Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano e sei l'unico pulito, onesto e attaccato ai valori in questo mondo di corrotti, in cui contano solo i soldi, gli status simbol e le cose effimere". Destinatario, Francesco Totti, mittente, Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi spiazza tutti sul suo profilo Instagram e regala un post elogio all'ex capitano della Roma. Un mossa totalmente ...

Fabrizio Corona taglia corto - il messaggio a Totti : "Mi dispiace per te e per i tuoi figli" : Ad una settimana dalla lite con Ilary Blasi, l'ex re dei paparazzi tende una mano verso il dirigente della Roma: "Tu facevi...

CARLOS MARIA Corona/ Il figlio di Nina Moric : "Instagram non gli piace - Fabrizio glielo impone" (Verissimo) : Nuovo inizio per Nina Moric, che a Verissimo fa un bilancio della sua vita attuale. Si parla anche di CARLOS MARIA, il figlio frutto della sua relazione con Fabrizio CORONA.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 05:13:00 GMT)

Piacenza - Fabrizio Corona dona 2mila euro : ma il centro anti-violenza rifiuta : Fabrizio Corona annuncia una donazione di 2mila euro ma l'associazione a cui era destinata la rifiuta . E' successo a Piacenza dove l'ex "re dei paparazzi" ha organizzato un'iniziativa benefica in ...