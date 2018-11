Corona difende Silvia Provvedi | “Ilary Blasi? Bene o male abbiamo risolto”

Vladimir Luxuria difende Nicola Savino dalle offese di Fabrizio Corona : Fabrizio Corona furioso con Nicola Savino: Vladimir Luxuria lo difende Dopo lo scontro con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona è al centro di nuove polemiche. Questa volta a scatenare la sua ira funesta è stato Nicola Savino. Durante la diretta di martedì scorso de Le Iene, il conduttore si era lasciato andare ad alcuni commenti su Corona. A rincarare la dose è stata anche la Gialappa’s Band. L’ex re dei paparazzi ha ...

Perché Fabrizio Corona ce l’ha (anche) con la D’Urso. Ma ora la difende : Fabrizio Corona deve avercela davvero tanto con Ilary Blasi se, nelle sue ultime Stories su Instagram, ha elogiato Barbara D’Urso, affermando di considerarla l’unica vera conduttrice. La regina di Canale Cinque infatti da anni è un’acerrima nemica dell’ex re dei paparazzi. I dissapori fra i due hanno radici antiche – proprio come quelli con Lady Totti che risalgono ad oltre 13 anni fa – e sono legati ai figli ...

Grande Fratello Vip 3 - Aida Nizar difende Silvia Provvedi e insulta Fabrizio Corona : Ci vorrebbe un'Aida Nizar per ravvivare questa terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, partita con il freno a mano, per quanto riguarda gli ascolti.Aida Nizar, il personaggio televisivo spagnolo scoperto da Barbara D'Urso in occasione dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi e che ha partecipato successivamente alla quindicesima edizione del Grande Fratello, a dire il vero, forse, ...

Silvia Provvedi - lacrime per Fabrizio Corona. E Ilary Blasi la difende : Silvia Provvedi in lacrime per Fabrizio Corona. Tutto davanti alle telecamere della casa del GF Vip, dove la cantante del duo «Le Donatella» è chiusa insieme alla sorella Giulia dallo scorso 24 settembre. Alla giovane modenese, 25 anni a dicembre, è stata infatti mostrata l’intervista che pochi giorni fa l’ex fidanzato ha rilasciato a Verissimo e dove, senza tanti giri di parole, dichiara non averla mai amata: «La verità è che non siamo mai ...

Monte e Corona dividono : Lidia Vella difende Francesco e attacca Fabrizio : Lidia Vella si scaglia contro Fabrizio Corona: “Arrogante come sempre” Durante Non succederà più, programma in onda su Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, Lidia Vella come ogni sabato è stata chiamata in diretta per commentare le notizie di gossip del momento. La conversazione, ad un certo punto, durante la puntata si è spostata anche […] L'articolo Monte e Corona dividono: Lidia Vella difende Francesco e attacca Fabrizio ...

Grande Fratello Vip 3 : Selvaggia Lucarelli difende Francesco Monte e lancia una frecciata a Fabrizio Corona : Dopo aver letto la notizia che vede l'ex tronista fuori dal cast, la nota blogger sbotta sui social.

Francesco Monte via dal GF Vip : Lucarelli lo difende e attacca Corona : Selvaggia Lucarelli difende Francesco Monte: la frecciatina a Corona Francesco Monte rischia l’esclusione dalla terza edizione del Grande Fratello Vip, in partenza lunedì 24 settembre. Secondo le indiscrezioni che in queste ore stanno circolando sul web, l’ex tronista di Uomini e Donne non piacerebbe ai piani alti di Mediaset. Voci di corridoio indicherebbero il nome di Antonio Ricci. A svelarlo è stato il portale 361Magazine, ...