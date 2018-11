Coppa di Francia | l' Orleans pesca il Psg e nello spogliatoio scatta la festa

Finale Coppa Davis – Tutto pronto per Francia-Croazia : ecco i convocati delle due formazioni : Tutto pronto per la Finale di Coppa Davis tra Francia e Croazia: i due capitani hanno sciolto ogni dubbio, ecco i convocati delle due formazioni Mancano poco meno di due settimane all’attesissima Finale di Coppa Davis tra Francia e Croazia. Il weekend che andrà dal 23 al 25 novembre vedrà in fatti in palio la famosa ‘insalatiere’ fra le due formazioni che hanno sbaragliato ogni avversaria sul loro cammino, pronte a giocarsi l’ultimo trofeo ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : i convocati di Francia e Croazia per la sfida di Lilla : Sono state diramate le convocazioni per la Finale di Coppa Davis 2018, che si disputerà nei tre giorni che vanno dal 23 al 25 novembre. L’ultimo incontro con in palio l’Insalatiera così come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi vedrà di fronte Francia e Croazia con le seguenti formazioni: Francia – Capitano: Yannick Noah Lucas Pouille Jeremy Chardy Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut Jo-Wilfried Tsonga Croazia – ...

Finale Coppa Davis – Brutta tegola per la Francia : Gasquet dà forfait : Richard Gasquet non prenderà parte alla Finale di Coppa Davis tra Francia e Croazia: il tennista transalpino dà forfait per infortunio “Non sono al meglio, ma non c’è di che preoccuparsi. Non ho voluto spingere al massimo per rischiare il meno possibile, e con due o tre giorni di riposo sarò a posto“, Richard Gasquet aveva rassicurato così i fan francesi al termine del Masters 1000 di Parigi Bercy. Qualcosa però non è andato nel ...

Clamoroso dalla Francia! I principali top player inviano una lettera all’ITF : boicottata la nuova Coppa Davis : Continuano le forti proteste contro il nuovo format della Coppa Davis: i principali top player avrebbero inviato una lettere all’ITF per dichiarare il loro rifiuto a partecipare alla competizione Il nuovo format della Coppa Davis continua a ricevere pareri negativi. I primi ad esporsi erano stati i giocatori della nazionale francese, poi è toccato a Roger Federer, ed infine ad Alexander Zverev. Tutti sulla stessa lunghezza ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : tutti i risultati della prima giornata in Francia. Vince Confalonieri - tre podi azzurri : prima giornata davvero esaltante nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista per quanto riguarda la nazionale italiana: una vittoria e tre podi totali per gli azzurri. Andiamo a riepilogare tutti i risultati delle finali odierne. Inseguimento a squadre femminile L’Australia batte in finale la Nuova Zelanda. Super Italia che trova la medaglia di bronzo. (Clicca qui per la cronaca della gara) Inseguimento a squadre ...

Kondogbia lascia la Francia : giocherà le qualificazioni alla Coppa d’Africa : Fino a qualche anno fa, Geoffrey Kondogbia rappresentava uno dei prospetti di maggior valore delle selezioni giovanili francesi. Poi la crescita del centrocampista frena conseguentemente al trasferimento all’Inter e la mediana dei Blues scopre nuovi talenti, Kantè e Tolisso in primis. Così Kondogbia ha deciso di cambiare Nazionale, accettando la convocazione del Ct della Repubblica Centrafricana, suo paese d’origine, Raoul ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : la Francia sceglie di affrontare la Croazia sulla terra rossa : La notizia è stata lanciata dal sito iberico marca.com: la Francia, che aveva indicato in Lille la sede della finale di Coppa Davis contro la Croazia, ha ora deciso anche la superficie sulla quale si giocherà. A differenza dello scorso anno, quando i Galletti vinsero l’Insalatiera contro il Belgio sul cemento, quest’anno si giocherà sulla terra rossa. Dal 23 al 25 novembre, dunque, lo stadio Pierre-Mauroy, dotato di tetto, che verrà ...

Coppa Davis - Francia-Spagna – Noah non ha dubbi : “assenza Nadal? Avremmo battuto anche lui” : Noah sicuro della forza della sua Francia dopo la finale di Coppa Davis conquistata: il capitano transalpino certo del successo dei ‘Bleau’ anche con la presenza di Nadal fra le file della Spagna Due successi nei singolari del venerdì e la vittoria nel doppio di sabato hanno regalato alla Francia il pass per la finale di Coppa Davis. Una semifinale tutt’altro che combattuta, soprattutto per l’assenza nelle file ...

Coppa Davis 2018 : Francia e Croazia hanno rispettato il pronostico - ma due semifinali vinte in maniera diversa : Ancora Francia-Croazia. La rivincita del Mondiale di calcio ci sarà nella finale di Coppa Davis alla fine di novembre. Due semifinali vinte per 3-2, ma dall’andamento completamento diverso: i transalpini avevano già chiuso la contesa il sabato contro la Spagna, mentre i croati si sono trovati ad un passo dal subire una clamorosa rimonta contro gli Stati Uniti per poi essere salvati da Borna Coric. La Francia torna, dunque, nuovamente in ...

Francia-Croazia - Finale Coppa Davis 2018 : data - programma - orari e tv : Nello stesso anno in cui le nazionali di calcio si sono contese la Coppa del Mondo, Francia e Croazia si giocheranno anche la Finale di Coppa Davis . In semiFinale i transalpini infatti hanno superato per 3-2 la Spagna, chiudendo però la contesa già dopo il doppio del sabato, ...

Francia-Croazia - Finale Coppa Davis 2018 : data - programma - orari e tv : Nello stesso anno in cui le nazionali di calcio si sono contese la Coppa del Mondo, Francia e Croazia si giocheranno anche la Finale di Coppa Davis. In semiFinale i transalpini infatti hanno superato per 3-2 la Spagna, chiudendo però la contesa già dopo il doppio del sabato, mentre i croati hanno battuto gli Stati Uniti con identico punteggio, ma con il pass per la Finale che è arrivato al termine del quinto set del quinto incontro. La Finale si ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Francia-Spagna 3-2. Agli iberici gli ultimi due ininfluenti singolari : La prima semifinale di Coppa Davis aveva poco da dire dopo il 3-0 con cui la Francia ieri aveva già eliminato la Spagna, ed oggi si sono disputati gli ultimi due ininfluenti singolari, al meglio dei tre set con tanto di match tie break in caso di terza partita. Nella prima sfida odierna Albert Ramos ha superato Richard Gasquet per 1-6 6-4 [14-12] in un’ora e mezza, mentre Marcel Granollers ha battuto Nicolas Mahut per 6-7 (2) 6-3 [13-11] ...

Coppa Davis – Finale con polemica per la Francia : Bernard Giudicelli ignorato dai giocatori - il motivo è clamoroso : La gioia per la Finale di Coppa Davis ‘offuscata’ da una pungente polemica in casa Francia: Bernard Giudicelli ignorato da giocatori e capitan Noah per l’intero weekend Grande euforia in casa Francia per aver raggiunto nuovamente la Finale di Coppa Davis, questa volta addirittura da campioni in carica. La formazione transalpina ha vinto i due singolari e il doppio contro la Spagna, orfana di Nadal, chiudendo la pratica in ...