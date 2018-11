Coppa Davis 2019 | l' Italia a febbraio in India sull' erba

Tennis - Coppa Davis 2019 : India-Italia si giocherà sull’erba! Scelta Calcutta come sede del turno preliminare : La nuova Coppa Davis 2019 è ormai alle porte e venerdì 1 e sabato 2 febbraio 2019 assisteremo alle fase preliminare a 24 squadre funzionale alla qualificazione per la Finale in sede unica a Madrid dal 18 al 24 novembre 2019. L’Italia se la vedrà in trasferta contro l’India e come era assai prevedibile la selezione di casa ha scelto l’erba come superficie di questo confronto. Saranno infatti il campo del Calcutta South Club ad ...

Coppa Davis - India-Italia dovrebbe giocarsi sull’erba : Coppa Davis, India-Italia si dovrebbe giocare sull’erba dopo la richiesta della Federazione indiana all’Itf Coppa Davis, India-Italia dovrebbe giocarsi sull’erba. La Federazione indiana ha richiesto all’Itf di giocare al South Club di Calcutta nonostante non arrivi ai 4 mila posti richiesti da regolamento, su un terreno ‘scomodo’ per gli azzurri, almeno secondo quanto ritenuto dagli indiani. Il ...

Finale Coppa Davis – Tutto pronto per Francia-Croazia : ecco i convocati delle due formazioni : Tutto pronto per la Finale di Coppa Davis tra Francia e Croazia: i due capitani hanno sciolto ogni dubbio, ecco i convocati delle due formazioni Mancano poco meno di due settimane all’attesissima Finale di Coppa Davis tra Francia e Croazia. Il weekend che andrà dal 23 al 25 novembre vedrà in fatti in palio la famosa ‘insalatiere’ fra le due formazioni che hanno sbaragliato ogni avversaria sul loro cammino, pronte a giocarsi l’ultimo trofeo ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : i convocati di Francia e Croazia per la sfida di Lilla : Sono state diramate le convocazioni per la Finale di Coppa Davis 2018, che si disputerà nei tre giorni che vanno dal 23 al 25 novembre. L’ultimo incontro con in palio l’Insalatiera così come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi vedrà di fronte Francia e Croazia con le seguenti formazioni: Francia – Capitano: Yannick Noah Lucas Pouille Jeremy Chardy Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut Jo-Wilfried Tsonga Croazia – ...

Coppa Davis – Zverev - che bordata al nuovo format : “partecipa solo Nadal perché si gioca in Spagna” : Alexander Zverev continua la sua personale battaglia contro il nuovo format della Coppa Davis: il tedesco rifila un’altra frecciatina al torneo per nazionali Alexander Zverev è uno dei tennisti che ha espresso, in maniera più chiara e decisa, il suo dissenso verso il nuovo format della Coppa Davis. Il tedesco ha puntato il dito particolarmente verso la calendarizzazione dell’evento, previsto per novembre, periodo dell’anno in cui i ...

Tennis - Coppa Davis rivoluzionata. Alexander Zverev : “Molti big non la giocheranno” : La Coppa Davis è stata stravolta e a partire dal 2019 non avrà più i connotati della competizione a cui siamo stati abituati negli ultimi decenni. Uno dei tornei sportivi più vecchi del mondo ha subito una vera e propria rivoluzione che ha mutato letteralmente i connotati della più famosa competizione annuale tra Nazionali: un turno preliminare a febbraio e poi gli atti conclusivi a novembre a Madrid (cemento indoor). Molti Tennisti non si sono ...

Finale Coppa Davis – Brutta tegola per la Francia : Gasquet dà forfait : Richard Gasquet non prenderà parte alla Finale di Coppa Davis tra Francia e Croazia: il tennista transalpino dà forfait per infortunio “Non sono al meglio, ma non c’è di che preoccuparsi. Non ho voluto spingere al massimo per rischiare il meno possibile, e con due o tre giorni di riposo sarò a posto“, Richard Gasquet aveva rassicurato così i fan francesi al termine del Masters 1000 di Parigi Bercy. Qualcosa però non è andato nel ...

Coppa Davis – Pouille senza filtri : “assenze Federer e Djokovic? Senza top player non si giocherà” : Lucas Pouille rifila una dura stoccata al nuovo format di Coppa Davis: il francese crede che Senza la preSenza dei top player la competizione non verrà nemmeno giocata Qualche giorno fa, Novak Djokovic ha confermato che molti giocatori si sono riuniti per discutere del nuovo format della Coppa Davis, confermando la maggioranza di pareri sfavorevoli legati alle novità per la competizione per nazionali. I giocatori francesi sono stati i ...

Coppa Davis 2019 - verso un boicottaggio generale da parte dei big? Federer e Djokovic hanno già declinato l'invito : La decisione del numero uno del mondo potrebbe essere presa da molti altri tennisti e potrebbe davvero essere un colpo decisivo alla credibilità della nuova Coppa Davis. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS ...

Coppa Davis 2019 - verso un boicottaggio generale da parte dei big? Federer e Djokovic hanno già declinato l’invito : Non parte sicuramente sotto i migliori auspici la Coppa Davis 2019. La nuova formula ha stravolto completamente quella storica e molti dei big del circuito, a partire da Roger Federer e Novak Djokovic, hanno già fatto capire di non gradire assolutamente questa rivoluzione e sono intenzionati a non partecipare. Il nuovo format è stato voluto e creato dalla società Cosmos, di proprietà del giocatore del Barcellona Gerard Piqué, e dall’ITF, ...

Coppa Davis – La verità di Zverev : “non ho firmato nessuna lettera. Non esiste che io giochi a novembre” : Alexander Zverev conferma il suo rifiuto a partecipare alla Coppa Davis, ma nega di aver firmato la fantomatica ‘lettera’ di protesta inviata dai giocatori all’ITF Il nuovo format di Coppa Davis, promosso da Gerard Piquè e dall’azienda Kosmos, ha fatto storcere il naso a diversi giocatori. Partecipare al torneo nel mese di novembre è un’eventualità che tanti tennisti avrebbero già scartato a priori, poichè ...

Coppa Davis – Federer fa chiarezza in merito sua partecipazione : “ho ricevuto un ultimatum - ho risposto…” : Roger Federer fa chiarezza sulla sua eventuale partecipazione al nuovo format della Coppa Davis: il tennisa svizzero svela un particolare retroscena legato ad un ultimatum ricevuto Il nuovo format di Coppa Davis, promosso da Gerard Piquè e dall’azienda Kosmos, ha fatto storcere il naso a diversi giocatori. Partecipare al torneo nel mese di novembre è un’eventualità che tanti tennisti avrebbero già scartato a priori, poichè ...

Coppa Davis 2019 - definiti gli accoppiamenti del turno di qualificazione : Italia impegnata in India : Coppa Davis 2019, l’Italia affronterà l’India nel turno eliminatorio per accedere alle finali di Madrid Coppa Davis 2019, è stato ufficializzato il quadro degli accoppiamenti delle 24 Nazionali che prenderanno parte al turno di qualificazione alla prossima edizione della competizione con il nuovo format. Brasile-Belgio; Uzbekistan-Serbia; Australia-Bosnia; India-Italia; Germania-Ungheria; Svizzera-Russia; ...

Coppa Davis 2019 : Portogallo e Slovacchia completano il quadro delle squadre partecipanti al turno preliminare : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di finale. Prima ...