Conta su di me film al cinema | cast | recensione | curiosità

Contagion - Rete 4/ Trama e cast del film con Matt Damon e Kate Winslet (oggi - 28 ottobre 2018) : Contagion, il film thriller in onda su Rete 4 oggi, domenica 28 ottobre 2018. Nel cast: Matt Damon, Kate Winslet e Jude Law, alla regia Steven Soderbergh. La Trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:12:00 GMT)

'Le avventure del lupo' - Stefano Benni si racConta in un docufilm : L'immaginazione e le tappe del suo viaggio in Italia , e non solo, , i ricordi e gli amici, i libri letti e scritti, il teatro, la famiglia, i lettori, la musica, gli animali veri e immaginari nelle ...

Madalina Ghenea “faccio la Contadina e mi sento a casa”/ All you ever wished for : film-svolta della top model : L'ex top model rumena Madalina Ghenea esordisce nel suo primo ruolo impegnato nel film del regista americano Barry Morrow, in cui recita la parte di una contadina(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:47:00 GMT)

A-X-L - il film su un cane robot che fa un uso sContato dalla tecnologia : In una discarica che sembra quelle in cui è ambientato l’episodio Metalhead di Black Mirror, in cui un cane robot di una serie che ha distrutto la razza umana dà una caccia mortale senza tregua ad una donna, il protagonista di A-X-L: Un amicizia extraordinaria trova un cane robot, di segno totalmente opposto. A-X-L (è il nome del cane) è scappato dal laboratorio dei suoi creatori, è stato ideato come arma, tuttavia è progettato per agire così ...

Carlo Verdone racConta il triste ricordo legato al film Benedetta Follia : ecco cosa è accaduto durante le riprese : Carlo Verdone ha raccontato ai suoi fan un momento importante della sua vita. L'attore e regista ha condiviso un ricordo con i suoi amici di Facebook riportando un fatto accaduto un anno fa, durante ...

Dall’omicidio Regeni all’arresto dei giornalisti - su Sky un docu-film racConta come è cambiato l’Egitto con Al-Sisi : Da quando Abdel-Fattah Al-Sisi è salito al potere nel 2013, in Egitto arresti, torture e sparizioni forzate hanno raggiunto livelli senza precedenti. Partendo dall’assassinio di Giulio Regeni, giovane ricercatore dell’Università di Cambridge al Cairo, il docu-film “Our Man In Cairo – Il Nostro Uomo Al Cairo”, in onda domenica 30 settembre alle 21.15 su Sky Atlantic e disponibile suSky On Demandper il ciclo “Il racconto del reale”, ...

Bud Spencer - la sua vita sarà racContata in un film : Dalla carriera sportiva al mondo dello spettacolo, la vita di Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer diventerà presto un film, per il quale al momento si sta lavorando alla sceneggiatura: lo ha ...

Leggi razziali - “1938 – Diversi” : il film che racConta come Mussolini trasformò gli ebrei in nemici e educò gli italiani a odiarli : “Mi sono accorto di essere ebreo il giorno che mio padre è stato licenziato dall’orchestra dell’Eiar e siamo diventati una famiglia miserabile” racconta Aldo Zargani, che sembra ancora quasi incredulo. “La maestra ci spiegò la differenza tra le razze umane, poi disse il mio nome e mi disse che dovevo uscire: mi ritrovai da solo, in cortile, a piangere” ricorda Roby Bassi, ancora con la voce incerta. Liliana Segre sente ancora i cani ...

Lady Gaga/ Si racConta a Vogue America : dallo stupro alla fibromialgia fino al film con Bradley Cooper : Lady Gaga, in un'intervista rilasciata a Vogue America in occasione dell'uscita di "A star is born", racconta come sia cambiata la sua vita dopo lo stupro subito a 19 anni(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 21:10:00 GMT)

Lady Gaga si racConta : il film con Bradley - la violenza e il dolore cronico : Lady Gaga si racconta su Vogue: la collaborazione con Bradley, lo stupro e la fibromialgia Lady Gaga parla nuovamente del dolore legato allo stupro subito anni fa, attraverso una nuova intervista per Vogue America. La star ha scelto di mettersi nuovamente a nudo e rivela quanto per lei sia stato importante lavorare con Bradley Cooper […] L'articolo Lady Gaga si racconta: il film con Bradley, la violenza e il dolore cronico proviene da ...