Condono Ischia torna nel decreto per Genova | bocciato dal Senato emendamento su cui era

Il Senato reintroduce il Condono per Ischia : L'Aula del Senato reintroduce il condono edilizio a Ischia, respingendo l'emendamento all'articolo 25, presentato ieri da Forza Italia e approvato in commissione al Senato battendo così la maggioranza.Con la bocciatura, votata durante l'esame del decreto Genova e altre emergenze in corso a Palazzo Madama, si torna di fatto al testo iniziale dell'articolo, per cui restano il riferimento e l'applicazione della legge sul condono dell'85 (la ...

Dl Genova - il Senato discute gli emendamenti. Al centro del dibattito il “Condono” di Ischia : Sono oltre 400 gli emendamenti presentati al decreto Genova che si stanno votando al Senato, e quasi tutti ripresentati dalle opposizioni. I più numerosi sono del Pd (in tutto 302) e di Forza Italia, 102. Finora sono stati tutti bocciati. L'articolo Dl Genova, il Senato discute gli emendamenti. Al centro del dibattito il “condono” di Ischia proviene da Il Fatto Quotidiano.

Condono Ischia divide Forza Italia - 6 autosospesi : Il no al Condono per Ischia nel decreto legge Genova all'esame di palazzo Madama spacca in due non solo il Movimento 5 Stelle ma anche Forza Italia . Sei parlamentari campani azzurri, infatti, si sono ...

Crimi - non c'è un nuovo Condono a Ischia : ANSA, - ROMA, 14 NOV - "Non c'è un condono a Ischia e non è vero che c'è un nuovo condono". L'ha scandito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vito Crimi parlando in Aula, al Senato, nella ...

Dl Genova - il Condono di Ischia spacca Forza Italia : 6 senatori autosospesi. “Siamo a favore e anche Berlusconi” : Si sono autosospesi per protesta. Il motivo? Il loro partito ha tradito le promesse fatte ai cittadini in campagna elettorale. No, non è la storia di Gregorio De Falco e Paola Nugnes, i senatori del Movimento 5 stelle responsabili della sconfitta del governo su Ischia. Al contrario ad entrare in rotta di collisione con il loro stesso partito sono sei senatori di Forza Italia, lo stesso partito che ieri ha ottenuto il primo ko della ...

Chi è Urania Papatheu - la senatrice azzurra che ha battuto la maggioranza sul Condono Ischia : Quando ha iniziato a far politica e come? «Sono al mio primo incarico come senatrice in Parlamento, ma da sempre mi interesso di politica. Nella mia carriera sono stata dirigente alla Regione Sicilia,...

Condono Ischia - Fattori ringrazia De Falco e Nugnes 'Nei 5Stelle clima di terrorismo psicologico' : Nei 5Stelle c'è 'un clima di terrorismo psicologico'. Dopo il voto di ieri che ha visto il governo battuto in commissione al Senato sul Condono edilizio ad Ischia i dissidenti grillini non arretrano ...

Condono Ischia - maggioranza battuta in Senato/ Decisivi due grillini - furia Di Maio : espulsione? - IlSussidiario.net : maggioranza sotto in Parlamento. Governo battuto sull'articolo del decreto Urgenze che regola anche il Condono edilizio a Ischia per il voto di De Falco

Governo battuto sul Condono di Ischia : tira aria di espulsioni nel M5s : Uno schiaffo, durissimo, alla maggioranza e al M5s. E a darlo con ogni probabilità sarebbe stato uno dei 'ribelli', il...