Condannato per le botte alla fidanzata | esce dal carcere e la picchia

Rimini - Condannato per maltrattamenti esce dal carcere e picchia di nuovo la fidanzata : Un uomo di trenta anni, condannato a quattro anni di carcere per aver picchiato per lungo tempo la fidanzata costringendola anche ad assumere stupefacenti, tornato libero è andato dalla compagna e l'ha aggredita di nuovo mandandola in ospedale. I carabinieri di Rimini lo hanno arrestato per la seconda volta a seguito dell'episodio più grave.Continua a leggere

Italiano Condannato a morte per omicidio in Thailandia : “Sono innocente - salvatemi” : Denis Cavatassi, agronomo abruzzese dal 2009 titolare di alcune imprese in Thailandia, dove si è trasferito, rischia di essere giustiziato per un omicidio per cui si dichiara innocente, quello dell'ex socio Luciano Butti. L'imprenditore toscano è stato ucciso a colpi di pistola nel 2011 a Phuket. Da allora Cavatassi è rimasto rinchiuso in cella in condizioni disumane fino alla condanna a morte, che rischia di diventare definitiva tra poche ...

Renzi : 'Salvini camaleonte politico - ma è l'unico Condannato per oltraggio a pubblico ufficiale' : Nella trasmissione di Gerardo Greco l'ex Premier ha analizzato l'attuale situazione politica italiana: "La maggioranza litiga ma questo non vuol dire che si tornerà a votare presto". E quando gli ...

Avetrana - Michele Misseri Condannato a 3 anni per calunnia contro criminologa Bruzzone : Il contadino già condannato in via definitiva a 8 anni per soppressione del cadavere della nipote Sarah Scazzi, era a giudizio anche per le calunnie e le diffamazione nei confronti della criminologa Roberta Bruzzone e dell'avvocato Daniele Galoppa

Imprenditore - Condannato per truffa latitante catturato in Albania : L'Aquila - Un latitante italiano, Pasquale Scalise, 47 anni, di Mirano, è stato arrestato nel quartiere Ali Demi di Tirana (località nella quale era conosciuto con il nome Andrea) dai carabinieri di Venezia con il supporto della polizia albanese. L'uomo, che deve scontare 11 anni di carcere, è stato localizzato, grazie alla collaborazione della Direzione Centrale di Polizia Criminale. Scalise era colpito da mandato di ...

Mafia : Polizia Palermo confisca beni per 9 milioni euro a imprenditore Condannato (3) : (AdnKronos) - Con il decreto, eseguito dalla Polizia di Stato, è stata disposta la confisca dei seguenti beni: l'intero capitate sociale delle società "Edil color s.r.l." nonché del complesso dei beni aziendali comprendenti 7 immobili ubicati a Palermo, in Corso Calatafimi ed in via Giuseppe Sunseri

Mafia : Polizia Palermo confisca beni per 9 milioni euro a imprenditore Condannato : Palermo, 8 nov. (AdnKronos) - beni per un valore di oltre nove milioni di euro sono stati confiscati dalla Polizia di Stato di Palermo ad Antonino Maranzano, 40 anni, ritenuto esponente della famiglia mafiosa dell'Uditore. La Polizia ha eseguito il decreto di confisca di beni, mobili ed immobili "fr

Verdini Condannato a 4 anni e 4 mesi per bancarotta preferenziale - : Il processo riguarda il fallimento di una società di costruzioni di Campi Bisenzio, i cui titolari avevano rapporti con l'ex senatore quando era presidente del Credito cooperativo fiorentino. Il pm ...

Denis Verdini Condannato a 4 anni e 4 mesi per bancarotta : L'ex parlamentare condannato dal tribunale di Firenze per bancarotta nel processo relativo al fallimento di una società di costruzioni di Campi Bisenzio i cui titolari avevano rapporti con l'ex senatore quando era presidente del Credito cooperativo fiorentino. Per Verdini il pm aveva chiesto la condanna a 6 anni di carcere.Continua a leggere

Denis Verdini Condannato per bancarotta a quattro anni e quattro mesi a Firenze : quattro anni e quattro mesi per bancarotta preferenziale. È l’ultima condanna inflitta a Denis Verdini. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Firenze per il crac di alcune società edili. Gli imprenditori di Campi Bisenzio, Ignazio Arnone e il figlio Marco Arnone sono stati condannati rispettivamente a a 3 anni e 4 mesi e a 2 anni e 4 mesi. Il processo riguarda operazioni fra la banca ex Ccf, di cui Verdini era presidente, e le ...

Verdini Condannato a 4 anni e 4 mesi per bancarotta nel crac del Credito Cooperativo Fiorentino : Il tribunale di Firenze ha condannato stasera in un processo per bancarotta preferenziale sul crac di società edili Denis Verdini a 4 anni e 4 mesi e gli imprenditori di Campi Bisenzio Ignazio Arnone, a 3 anni e 4 mesi, e il figlio Marco Arnone a 2 anni e 4 mesi. Il processo riguarda operazioni fra la banca ex Ccf, di cui Verdini era presidente, e le imprese degli Arnone che avevano rapporti con l'istituto da cui ottennero lavori edili i ...

Firenze - Verdini Condannato a 4 anni e 4 mesi per bancarotta : Il processo riguarda operazioni fatte dalla banca ex Ccf, di cui l'ex senatore di Ala era presidente

Bolzano : ventenne Condannato a 12 anni per aver violentato una minorenne : Un ragazzo di 20 anni di nazionalità nigeriana è stato condannato a 12 anni per aver violentato una minorenne su una pista ciclabile di Bolzano: quando avrà finito di scontare la pena l'uomo verrà espulso.--Un ragazzo di 20 anni è stato condannato a dodici anni per violenza sessuale nei confronti di una minorenne e, al termine dello sconto di pena, il giovane – di nazionalità nigeriana – dovrà essere espulso dal territorio nazionale: a emettere ...

Condannato a 8 anni per violenza su una minore - preso a Capo Verde : Roma, 7 nov., askanews, - Estradato in Italia, al termine di un lungo periodo di latitanza trascorso nell´isola di Capo Verde, un 68enne italiano che deve scontare otto anni di reclusione per violenza ...