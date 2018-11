Concorso OSS Veneto | assistente sanitario Marche e fisioterapista Calabria

Concorso Straordinario - gli insegnanti di ruolo a pieno titolo possono partecipare? : La piattaforma Polis Istanze Online ha dato il via alla presentazione della domanda di partecipazione al Concorso Straordinario. Ma gli interrogativi continuano ad affiorare. Uno di questi concerne tutti quegli insegnanti che sono già stati immessi in ruolo a pieno titolo. possono anch’essi partecipare? L’importanza dell’art. 10 comma 5 del bando La risposta a questo ennesimo quesito sta nell’art. 10 comma 5 del bando. ...

Concorso per Oss in scadenza il 3 dicembre : 11 operatori da assumere a Terni : Un'importante possibilita' per operatori socio sanitari che cercano un lavoro viene offerta da un nuovo Concorso appena indetto. Si tratta di una immissione di nuovi Oss a tempo indeterminato. I posti sono in tutto 11 ed il livello di inquadramento è cat. B livello BS. Sono state appena avviate le modalita' di partecipazione al bando di Concorso indetto dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni con istanze in scadenza a dicembre. Vediamo ...

Docenti - dalla “sanatoria” per le maestre al Concorsone per prof : le prossime tappe per le assunzioni. Spazio pure il sostegno : Un concorso straordinario subito per le maestre, il ritorno del vecchio concorsone in futuro: la scuola italiana si prepara ad almeno altre due tornate di prove nei prossimi due anni, da distinguere bene l’una dall’altra. La prima sarà una vera e propria sanatoria, conseguenza dell’annoso caso dei diplomati magistrali, ed arriverà già nei primi mesi del 2019. La seconda, invece, è l’ennesima riforma governativa del sistema del reclutamento e per ...

Concorso OSS Puglia 2.445 posti : scadenza domande 12 novembre : Buone notizie in arrivo dal Sud Italia sul tema lavoro, perché dopo essere stato indetto il maxi Concorso Oss Puglia, per selezionare 1789 posti per operatori socio sanitari in tutta la Regione, i termini del Concorso sono stati riaperti, e per di più i posti sono aumentati, raggiungendo quota 2.445. È stata la stessa Regione, con delibera n.492 del 29 giugno 2018 ad indirlo, oltre ad aver riaperto i termini di partecipazione del Concorso più ...

Concorso OSS 2018 per 2.445 posti : bando - requisiti e scadenza : Sul sito della Regione Puglia è stato pubblicato il bando ufficiale con tutte le informazioni per partecipare alla prova che...

Lavoro - Croce Rossa : Concorso per Autisti di Ambulanze : Bando di concorso da parte della Croce Rossa di Ferrara per l’assunzione di Autisti di Ambulanze a tempo indeterminato. Dal concorso scaturirà una graduatoria che resterà valida per due anni. Coloro che saranno prescelti verranno assunti con il ruolo di Operatori tecnici dipendenti. La scadenza per partecipare al bando è il 29 ottobre 2018, ore 12. Per ulteriori informazioni è a disposizione il bando ...